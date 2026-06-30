¡Lo tenían, era suyo y lo dejaron ir! 'Kenzo' sigue prófugo en Edomex; refuerzan operativo

El tigre de Bengala blanco conocido como Kenzo continúa sin ser localizado, luego de escapar el pasado 27 de junio de un centro de conservación en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo de búsqueda con la participación de más de 80 elementos de Protección Civil, cuerpos de seguridad y especialistas en manejo de fauna silvestre, apoyados con drones equipados con cámaras térmicas para rastrear al ejemplar.

Condiciones climáticas complican la búsqueda

Las labores se han visto afectadas por las lluvias registradas en la región y por las características del terreno, conformado por zonas boscosas y de difícil acceso, lo que ha retrasado la captura del felino.

Las autoridades suspendieron temporalmente algunas acciones de rastreo debido a las condiciones meteorológicas, aunque el operativo fue reanudado una vez que mejoró el clima.

Entre otras medidas preventivas, autoridades educativas determinaron suspender clases en planteles ubicados en comunidades cercanas al área donde se presume que permanece el tigre, con el objetivo de reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal escolar.

De acuerdo con los reportes oficiales, hasta ahora, no existen reportes de personas lesionadas ni de ataques atribuidos al felino por lo que Protección Civil hizo un llamado a la población para evitar ingresar a las zonas donde se desarrolla el operativo y reportar de inmediato cualquier avistamiento del tigre a los números de emergencia, sin intentar acercarse o capturarlo.

Las labores de búsqueda permanecerán activas hasta lograr el aseguramiento del ejemplar y garantizar la seguridad de los habitantes de la región.