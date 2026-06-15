Captan aguas de lluvia para riego en Edomex; buscan evitar inundaciones

Con la finalidad de fortalecer la captación pluvial y poder utilizarlas en zonas de riego y evitar inundaciones, el Organismo Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento (ODAPAS) de Tecámac, Estado de México, cuenta con tinas de retención para captar las aguas provenientes de la barranca de San Francisco.

Además, se sustituyeron rejillas sobre la Carretera Federal México-Pachuca de alta resistencia para el tránsito pesado, abarcando aproximadamente cinco kilómetros entre el km 35 y el 40 de esta vialidad.

Con ello se permitió mejorar el desalojo de agua de lluvia, reducir encharcamientos y dar mayor seguridad a automovilistas, transporte público y peatones.

Además se mantiene un programa permanente de mantenimiento, limpieza y modernización de la red de drenaje Cortesía

Asimismo, en la entrada del fraccionamiento Geo Sierra Hermosa se realiza otra acción de alta relevancia, mediante trabajos de bacheo y la sustitución de la rejilla pluvial por una rejilla Irving, lo que fortalece la funcionalidad de la infraestructura y la movilidad para una de las principales zonas que conectan al municipio.

La alcaldesa Rosi Wong explicó que para el gobierno municipal y ODAPAS es vital mantener un aprovechamiento responsable del agua de lluvia. Por ello, dio, con tinas de retención de agua pluvial ubicadas en Serrano, se capta el agua proveniente de la barranca de San Francisco, lo que permite reutilizar el recurso para el riego de ejidos en Ozumbilla y San Pedro Atzompa, además del fortalecimiento del subsuelo y la recarga de mantos acuíferos.

Aunado a lo anterior, se mantiene un programa permanente de mantenimiento, limpieza y modernización de la red de drenaje a través del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Agregó que con la llegada de la temporada de lluvias, se cuenta con un nuevo camión vactor, con el que han iniciado trabajos en la colonia Isidro Fabela. Donde se retiró lodo, basura y materiales que obstaculizan el flujo del agua.