Capturan a hombres que robaron herramienta en local de Cuautitlán Izcalli

Dos hombres fueron detenidos en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, ya que asaltaron a los propietarios de un establecimiento, mismos a los que amagaron para robar mercancía del lugar.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que en una despliegue del Operativo Argos, el cual se desarrollo en calles de la colonia Santa Rosa de Lima, los agentes estatales del Agrupamiento de Fuerza de Acción y Reacción (FAR) fueron alertados por dos ciudadanos, en la entrevista les explicaron que dos hombres ingresaron a local de forma violenta.

También fueron amagados con un arma de fuego, posteriormente comenzaron a robar herramienta, tras hacerse del botín, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

“De forma inmediata, se efectuó un despliegue operativo con los datos aportados por la parte afectada, calles más adelante fueron vistos José ‘N’ y Eduardo ‘N’ de 23 y 28 años respectivamente, quienes coincidían con las características proporcionadas, por lo que por medio de comandos verbales se les solicitó detener su marcha”.

Se desata enfrentamiento a balazos

Sin embargo, los presuntos asaltantes no obedecieron las indicaciones de los agentes, en su escape pretendieron ingresar a un edificio de la zona, pero al no conseguirlo y sentirse acorralados, dispararon en contra de los policías del Agrupamiento de Fuerza de Acción y Reacción.

Foto: Especial

Para contrarrestar la agresión armada, también accionaron sus armas, tras un breve intercambio de balazos, José ‘N’ y Eduardo ‘N’ resultaron heridos en un brazo y un hombro, sin que las lesiones pusieran en riesgo su vida.

“En la acción se aseguró un arma calibre 22 milímetros, misma que tenía un casquillo percutido; tras la detención, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica”.

