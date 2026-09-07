¿Quién es Elizabeth Holmes? La estafadora protagonista del nuevo documental de A24

El nombre de Elizabeth Holmes vuelve a resonar luego del lanzamiento del documental “You Can See Everything” producido por A24.

El documental se proyectó en el Festival de Cine de Telluride, en Estados Unidos, y al mismo tiempo se hizo público su primer tráiler, generando gran revuelo en redes sociales y posicionando de inmediato el nombre de la estafadora en tendencias.

¿Quién es Elizabeth Holmes?

Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos. Captura de tráiler de You Can See Everything.

La empresaria estadounidense es conocida por fundar Theranos, una startup de tecnología médica que llegó a estar valorada en unos nueve mil millones de dólares, pero que terminó protagonizando uno de los mayores escándalos de Silicon Valley.

Holmes fundó Theranos en 2003, cuando tenía 19 años, después de abandonar la Universidad de Stanford. Afirmaba que su tecnología podía realizar numerosos análisis médicos utilizando apenas unas gotas de sangre obtenidas de un dedo. La empresa atrajo a importantes inversionistas y Holmes llegó a ser presentada como una de las grandes jóvenes emprendedoras de Estados Unidos.

El problema fue que las investigaciones periodísticas y regulatorias revelaron que la tecnología de Theranos no funcionaba como ella afirmaba y que muchos análisis se realizaban con equipos convencionales.

Theranos terminó cerrando en 2018. Posteriormente, Holmes fue juzgada por fraude a inversionistas. En 2022 fue declarada culpable de cuatro cargos federales de fraude y conspiración, y recibió una condena de más de 11 años de prisión.

Su historia se hizo muy famosa porque pasó de ser considerada una multimillonaria visionaria a ser condenada por fraude.

Documental “You Can See Everything” de A24

Documental sobre Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos. Captura de tráiler de You Can See Everything.

La película se diferencia de otros proyectos que han contado su historia porque, en lugar de recurrir a una actriz para interpretarla, sigue a la propia Holmes durante un periodo especialmente importante de su vida.

El documental comienza 34 días antes de que Holmes ingresara a prisión, en mayo de 2023. De acuerdo con la información difundida por A24, Holmes permitió que un equipo de cine, que inicialmente se acercó al proyecto con cierto escepticismo, registrara sus últimos días en libertad. Lo que originalmente iba a ser un retrato de ese breve periodo terminó convirtiéndose en un proyecto que se extendió durante tres años.

La película está dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim. Fielder es conocido por producciones como Nathan for You, The Rehearsal y The Curse, mientras que Oppenheim se ha destacado por sus documentales de estilo poco convencional. Esa combinación se refleja en el tono de la cinta, que se aleja del documental tradicional y apuesta por una mirada más íntima e incómoda sobre Holmes.

Acceso a la vida personal de Holmes

Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos. Captura de tráiler de You Can See Everything.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el acceso que tuvo el equipo a la vida personal de Holmes. Fielder incluso llegó a vivir con ella y su esposo, Billy Evans, durante el rodaje, lo que permitió registrar momentos de su vida familiar antes de que comenzara su condena. La cámara no se limita a revisar el caso Theranos, sino que observa a Holmes en su faceta de madre, esposa y mujer a punto de comenzar una nueva etapa.

El documental también pone especial atención en la manera en que Holmes se presenta ante los demás. En una de las escenas mostradas en el avance, Fielder cuestiona directamente si ella está siendo sincera con él. Holmes asegura que está siendo auténtica, en una conversación que adquiere un tono particularmente inquietante por todo lo que se conoce sobre su pasado y las acusaciones que enfrentó.

Otro elemento que rodea a “You Can See Everything” es el enorme secretismo con el que se realizó. A24 mantuvo el proyecto prácticamente oculto durante años y lo presentó por sorpresa el pasado 6 de septiembre en el Festival de Telluride. Los asistentes desconocían qué película iban a ver y tuvieron que guardar sus teléfonos antes de la proyección para evitar filtraciones.

Su estreno en cines está previsto para octubre de 2026, aunque A24 todavía no ha confirmado una fecha exacta.

¿Dónde está ahora Elizabeth Holmes?

Elizabeth Holmes continúa en prisión en Estados Unidos, donde cumple la condena que recibió por los delitos de fraude relacionados con Theranos. Se encuentra en el Federal Prison Camp Bryan (FPC Bryan), en Bryan, Texas, un centro penitenciario federal de mínima seguridad para mujeres. Holmes ingresó al lugar el 30 de mayo de 2023.

La fundadora de Theranos fue sentenciada originalmente a 11 años y tres meses de prisión. Sin embargo, su tiempo efectivo de encarcelamiento se ha reducido debido a créditos y ajustes aplicados a su condena. Las estimaciones sobre su fecha de liberación no son completamente coincidentes: algunas fuentes apuntan a 2031, mientras que otras sitúan su salida en 2030.

Durante su estancia en prisión, Holmes ha mantenido contacto con su esposo, Billy Evans, y sus hijos mediante llamadas, cartas y visitas. También se ha informado que participa en distintas actividades dentro del centro penitenciario y que ayuda a otras internas.