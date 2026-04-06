Xuxo Dom denuncia agresión con gas pimienta tras pleito vial: ¿Cómo se encuentra?

El creador de contenido Xuxo Dom suma una nueva controversia tras un episodio que vivió fuera de cámara. A través de sus redes sociales, el influencer compartió un video en el que documenta el momento posterior a una discusión en el tráfico que terminó con un ataque directo en su contra.

Según su propio testimonio, el incidente ocurrió mientras regresaba a casa, en medio de una situación cotidiana que escaló rápidamente. Lo que parecía un intercambio más entre conductores terminó en una agresión que, según sus palabras, nunca había experimentado.

El momento exacto en que Xuxo Dom fue atacado

De acuerdo con lo que narró Xuxo Dom, todo comenzó con una discusión con otro conductor. En lugar de responder con insultos, decidió bajar la ventana del copiloto para dirigirse a la persona, pero la situación tomó un giro inesperado.

El influencer explicó que, tras ese gesto, el otro automovilista reaccionó lanzando gas pimienta directamente hacia el interior del vehículo. La escena quedó registrada en imágenes y posteriormente fue compartida en sus plataformas.

“Yo cometí el error de bajar mi vidrio… él procedió a lanzarme gas pimienta”, escribió.

El influencer dejó claro que el ataque ocurrió de forma inmediata tras el intercambio.

El material difundido muestra tanto el momento posterior a la agresión como al presunto responsable, a quien el propio creador busca identificar con ayuda de su comunidad digital.

¿Cómo se encuentra Xuxo Dom tras la agresión?

Después del incidente, Xuxo Dom relató que nunca había tenido contacto con el gas pimienta, por lo que la experiencia le resultó especialmente intensa.

Aunque no detalló si requirió atención médica o si hubo consecuencias a largo plazo, sí describió la sensación como algo difícil de tolerar.

“Ni siquiera sabía lo que era… lo experimenté y es horrible”, compartió.

Más allá del impacto físico inmediato, el influencer también aprovechó para reflexionar sobre el nivel de tensión que, según él, se vive actualmente en la calle. En su mensaje, insistió en que este tipo de reacciones no deberían normalizarse, incluso en situaciones de estrés como el tráfico.

Xuxo Dom denuncia agresión con gas pimienta tras pleito vial: ¿Cómo se encuentra? IG xuxo_dom

Pide ayuda para identificar al agresor

Asimismo, Xuxo Dom pidió a sus seguidores dar con el agresor. El creador difundió imágenes claras del presunto agresor y aseguró que, según la información que ha recibido, podría tratarse de un médico que trabaja en un hospital.

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial sobre la identidad de la persona. Aun así, el influencer pidió apoyo para ubicarlo, argumentando que este tipo de conductas no pueden quedar sin consecuencias.

La publicación rápidamente comenzó a circular, impulsada tanto por sus seguidores como por usuarios que replicaron el video en distintas plataformas.

Xuxo Dom denuncia agresión con gas pimienta tras pleito vial: ¿Cómo se encuentra? FB Xuxo Dom

Redes sociales reaccionan entre apoyo y crítica a Xuxo Dom

Como suele ocurrir en casos mediáticos, la historia de Xuxo Dom generó una conversación dividida. Por un lado, recibió mensajes de respaldo de usuarios que condenaron la agresión y señalaron la gravedad de utilizar gas pimienta en un contexto de tránsito.

Por otro, también surgieron comentarios que retomaron episodios pasados del influencer, especialmente sus conflictos con figuras del entretenimiento digital como Slobosky y Ricardo Pérez. Algunos usuarios utilizaron esos antecedentes para cuestionar su versión o su forma de reaccionar en situaciones públicas.

Este contraste volvió a colocar a Xuxo Dom en el centro de la conversación, no solo por el incidente en sí, sino por el contexto que arrastra dentro del mundo del entretenimiento digital en México.

Mientras tanto, el video sigue circulando y el influencer mantiene su postura: identificar al responsable y evidenciar lo ocurrido.