¡Alerta de sensualidad! Will Ferrell rompe el internet modelando la ropa interior de Kim Kardashian

Will Ferrell ha demostrado a lo largo de su carrera que no le teme al ridículo si el resultado es hacer reír al público. Sin embargo, pocos imaginaban que el actor y comediante de 58 años terminaría protagonizando una campaña de ropa interior para Skims, la marca de Kim Kardashian.

Lonnie Hawkins conquista con su campaña para Kim Kardashian

El protagonista de películas como Elf y Anchorman dejó de lado los elegantes trajes de Hollywood para aparecer únicamente en calzoncillos, calcetines altos, zapatillas deportivas, una visera de golf y un collar de conchas, metiéndose por completo en la piel de Lonnie “The Hawk” Hawkins, el personaje que interpreta en su próxima serie de Netflix, The Hawk.

El actor posó en ropa interior para dar vida a Lonnie "The Hawk" Hawkins, su personaje en Netflix. IG lonniethehawk

La campaña forma parte de la promoción de la producción, que llegará a la plataforma de streaming el próximo 16 de julio. En la historia, Ferrell da vida a un veterano golfista que intenta recuperar la gloria que alguna vez tuvo en el circuito profesional, convencido de que aún le queda una gran victoria por conseguir.

¿Cómo es la campaña de Will Ferrell para SKIMS?

Lejos de apostar por una campaña convencional, Skims decidió mezclar el humor característico del actor con el estilo provocador que ha convertido a la firma de Kim Kardashian en una de las marcas de ropa interior más populares del momento.

Ferrell lució calzoncillos, camiseta sin mangas y accesorios inspirados en el mundo del golf. IG lonniethehawk

Las imágenes muestran a Ferrell completamente entregado a su personaje. En algunas fotografías posa con un palo de golf sobre el hombro, mientras que en otras aparece recostado en el césped con actitud seductora o exprimiendo una botella deportiva de la marca. Todo, por supuesto, sin perder el tono cómico que caracteriza al actor.

La colaboración mezcla humor, moda y promoción de la próxima serie The Hawk. IG lonniethehawk

La campaña viral de Will Ferrell y Kim Kardashian

El video promocional llevó la apuesta un paso más allá. En él, Ferrell aparece caminando por un campo de golf vestido únicamente con ropa interior Skims mientras realiza swings y celebra cada golpe como si aún fuera el número uno del deporte.

La narración corrió a cargo de Kim Kardashian, quien aporta el toque irónico que terminó de conquistar a los usuarios.

Su cuerpo le dice que se retire. Sus Skims le dicen que juegue una ronda más”, dice la empresaria en el anuncio, antes de rematar con la frase: “Diseñado para hombres que todavía saben que lo tienen”.

La campaña rápidamente se volvió viral gracias al inesperado cambio de imagen del comediante. IG lonniethehawk

La colaboración no surgió de la nada. Semanas antes, Kardashian y Ferrell ya habían despertado la curiosidad del público al protagonizar un divertido video para redes sociales.

En el clip, Kim enseñaba al actor —siempre interpretando a Lonnie Hawkins— cómo tomarse la selfie perfecta para Instagram.

El personaje, completamente confundido por la tecnología, preguntaba una y otra vez si la publicación realmente había aparecido en internet, generando miles de comentarios y anticipando que ambos preparaban algo más grande.

Con esta campaña, Ferrell se suma a la larga lista de celebridades que han colaborado con Skims. En años recientes, la marca ha contado con figuras como Hailey Bieber, Kylie Jenner, Cardi B, Charli XCX, Nelly Furtado, Usher y Post Malone, aunque pocas campañas habían apostado tan abiertamente por el humor como la protagonizada por el actor.