Tolidos regresa a la Ciudad de México con un concierto en Foro La Paz; Ritalin Rats será invitada

La agrupación, considerada una de las bandas más representativas del pop punk y rock alternativo nacional, ofrecerá un recorrido por los temas que la han convertido en un referente para varias generaciones de seguidores. Su regreso a la Ciudad de México genera expectativa entre los fanáticos que han acompañado su trayectoria durante más de dos décadas y que esperan reencontrarse con un espectáculo cargado de energía, nostalgia y canciones emblemáticas.

Como parte del cartel, Ritalin Rats será la banda invitada para abrir la velada. El proyecto capitalino continúa fortaleciendo su presencia dentro de la nueva generación del pop punk mexicano gracias a una propuesta que combina guitarras contundentes, melodías directas y una identidad visual inspirada en la cultura pop, el skate y el punk rock contemporáneo. La participación en este concierto representa un paso importante dentro del crecimiento de la agrupación, al compartir escenario con una de las bandas más influyentes del género en México.

Además de esta presentación, Ritalin Rats se encuentra desarrollando una estrategia de expansión internacional que contempla el lanzamiento de nuevo material discográfico, presentaciones en vivo y la grabación de un próximo EP en los históricos Abbey Road Studios, en Londres, uno de los estudios más emblemáticos de la industria musical a nivel mundial. La agrupación busca consolidar un proyecto competitivo tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

El concierto promete reunir a seguidores de distintas generaciones en una noche dedicada al rock alternativo y al pop punk, ofreciendo una combinación entre la experiencia de una banda consolidada y el impulso de una propuesta emergente que continúa ganando espacio dentro de la escena independiente.

Los boletos para el evento ya se encuentran disponibles a través de Passline, mientras que la información oficial puede consultarse en las redes sociales de Tolidos, Ritalin Rats y Foro La Paz. Se espera una importante asistencia de público, por lo que los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación.

Datos del evento

•⁠ ⁠Evento: Tolidos en concierto.

•⁠ ⁠Banda invitada: Ritalin Rats.

•⁠ ⁠Fecha: Viernes 31 de julio.

•⁠ ⁠Sede: Foro La Paz.

•⁠ ⁠Ciudad: Ciudad de México.

•⁠ ⁠Boletos: Passline.

Con este concierto, Foro La Paz se prepara para recibir una noche que reunirá nostalgia, nuevas propuestas y una de las combinaciones más atractivas del rock mexicano actual.