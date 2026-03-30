Thomas Markle sorprende con romance con enfermera 35 años menor

Thomas Markle vuelve a ocupar titulares, esta vez por una razón muy distinta a los conflictos familiares que durante años lo han colocado bajo el reflector: el padre de Meghan Markle ha encontrado nuevamente el amor.

El papá de Meghan Markle presume su nueva relación

A sus 81 años, el exdirector de iluminación mantiene una relación con la enfermera filipina Rio Canedo, quien es 35 años menor que él y con quien dice haber encontrado calma, compañía y una renovada alegría de vivir tras una complicada etapa de salud.

Thomas Markle, de 81 años, fue sometido a una cirugía de emergencia en Filipinas. | Grosby

La historia comenzó en Filipinas, donde Thomas vivió uno de los episodios más delicados de su vida. En diciembre pasado, sufrió un coágulo de sangre mientras se encontraba en ese país asiático, lo que lo llevó a ser internado de emergencia en un hospital de Cebú.

Su cuadro fue tan grave que tuvo que someterse a una cirugía de varias horas y, como consecuencia de las complicaciones, los médicos le amputaron la pierna izquierda por debajo de la rodilla.

¿Quién es la nueva novia de Thomas Markle?

Durante su estancia en el hospital, Thomas conoció a Rio, quien formaba parte del equipo médico que lo atendía. Ella tiene 46 años, es madre de un adolescente de 16 y, según relató, el primer contacto entre ambos fue tan simple como un gesto de la mano mientras lo ingresaban al área de atención.

Con el paso de los días, la cercanía entre paciente y enfermera creció, hasta transformarse en una relación sentimental que ahora llama la atención por la diferencia de edad, pero también por el nuevo giro emocional que representa para él.

Thomas Markle habla de su novia

En declaraciones al Daily Mail, Thomas aseguró que esta etapa le ha devuelto algo que, según dijo, no sentía desde hacía años.

Nunca imaginé volver a encontrar alegría y felicidad a mi edad”, confesó.

Thomas Markle, de 81 años, fue sometido a una amputación de pierna por una emergencia vascular. | Grosby

También reconoció que durante mucho tiempo se sintió triste y descuidado, pero que ahora vive una realidad muy distinta, rodeado de atención y afecto. Para él, Filipinas ofrecía precisamente lo que estaba buscando tras su derrame cerebral: un ambiente más tranquilo, amable y humano.

Después de mi derrame cerebral, las cosas no iban bien. Quería ir al otro lado del mundo, a un lugar donde la gente fuera amable”, explicó.

En ese contexto, añadió que nunca imaginó conocer a Rio y que ese encuentro cambiara su vida de una forma tan profunda. La enfermera, por su parte, también habló con ternura sobre él y dijo que, aunque al principio tenía fama de ser “gruñón”, siempre la hizo verlo como un verdadero caballero.

La pareja se conoció mientras él estaba hospitalizado en Filipinas. Grosby

La pareja ha sido descrita como muy cercana y afectuosa. De acuerdo con lo que se reportó, ambos suelen reír juntos, bromear con naturalidad y mostrarse cómodos en compañía del otro.

Por ahora, no hablan de matrimonio como una prioridad inmediata, aunque Thomas no descartó esa posibilidad en el futuro.

Me casaría con Rio si eso le beneficiara a ella, pero no es algo de lo que hayamos hablado”, comentó. “Por ahora, simplemente estamos disfrutando de la vida”.

Por ahora, Thomas Markle parece encontrarse en una etapa distinta: una mezcla de recuperación física, compañía emocional y una relación inesperada que lo ha ayudado a mirar el futuro con otro ánimo.