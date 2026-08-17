La República de las Letras / 17 de agosto de 2026

CUMPLEAÑOS DE GUADALUPE LOAEZA

No recuerdo el mes, pero sí que era el año de 1982 cuando este republicano bajaba de la redacción al café del diario unomásuno y oyó decir al guardia de la puerta, “con él, señora, con él”, y la dama, guapa, enjoyada, elegantísima, llevando a un niño de la mano, caminó hacia mí y le dije: “¿En qué le puedo servir, señora?”. A lo que ella respondió con firmeza: “Quiero escribir en este periódico”. Sorprendido, pregunté: “Señora, está segura. Éste es un periódico de izquierda”. Con toda soltura, contestó: “Sí, ya lo sé”, tras de lo cual, impresionado por la seguridad de aquella fémina tan distinguida, le propuse llevarla con el coordinador de opinión, que era Miguel Ángel Granados Chapa, quien al vernos en la puerta de su oficina miró con curiosidad a la mujer mientras los ojos se le iluminaban y esbozando una sonrisa profesional la invitó a pasar. Lo demás es sabido. Guadalupe Antoni, como entonces se firmaba, se inició en el periodismo político con la simpatía de sus crónicas sobre la llamada clase alta, ante los retortijones de quienes ejercían la crítica de ese estrato social y hasta soñaban con imprimir el diario con tinta roja. Pero, contra lo que hubiera supuesto cualquiera, los textos de la señora, al ejercer un sano contraste con el tono de otros opinadores, hicieron ganar fuerza y nuevos lectores al periódico. Por más de cuatro décadas, Guadalupe Loaeza ha venido haciendo un periodismo, punzante, crítico, pero gracioso, sin amarguras. Por esa razón, el pasado miércoles cumplió 80 años en plena juventud, tonificada por la vida y el amor. ¡Felicidades!

FALLECIÓ VICENTE QUIRARTE

Dueño de una ironía fina, pero contundente, amable cuando debía serlo, Vicente Quirarte decía que “la felicidad es un término que solamente los superficiales y mediocres aceptan”, pues cargaba los pesares propios de perder al padre y al hermano, ambos fallecidos por decisión propia. Erudito pero sencillo, escritor de pluma consistente, poeta de buenas hechuras, tuvo no pocos amigos, pero encontró en Rubén Bonifaz Nuño al padre que perdió y al amigo que inspiró buena parte de sus realizaciones literarias, al guía que lo orientó para moverse exitosamente en la burocracia universitaria, pues en la UNAM Vicente fue profesor desde 1987, investigador y director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, director de Publicaciones y miembro de la Junta de Gobierno. Quirarte venía de una niñez difícil. Habitante de una vecindad contigua a la ESIME, en la calle de Allende, con un padre talabartero que acabó por convertirse en uno de nuestros historiadores más influyentes y que le transmitió el oficio y la gana de superarse. Eduardo Casar recuerda a Vicente siempre acompañado de su portafolio y con una elegante pluma fuente en la camisa. Sí, era un intelectual, y amigo de sus amigos.

BREVIARIO…

Pasado mañana, a las siete de la noche, en la Casa Universitaria del Libro, de Puebla y Orizaba, se presenta El ejército ciego, la más reciente novela de David Toscana, Premio Alfaguara 2026. Los comentarios serán de Mónica Lavín. @@@ El próximo jueves, a las 16 horas, en la Feria del Libro de Antropología e Historia que se realiza en el Museo Nacional de Antropología, Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján presentarán Agua y vida en la cuenca de México. Siglos XV-XXI, libro que deberán leer nuestras autoridades para evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos, causante de la apertura de hoyancos hasta de tres metros de profundidad. @@@ Después de que retiró las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara del jardín trasero del Museo de San Carlos, dicen las malas lenguas que Alessandra Rojo de la Vega cambiará el color de su apellido por azul, porque no quiere que la identifiquen con los personajes citados ni el momento histórico que representan. Intolerancia pura.