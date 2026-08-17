Somos México suma a Mancera

Somos México sumará a sus filas a Miguel Ángel Mancera, a quien ofrece una diputación federal para que el próximo año pueda llegar a San Lázaro, tras su fallido intento por arribar a la Cámara baja en 2024, como candidato del PRD.

Las pláticas van muy avanzadas, y el anuncio ser haría oficial tan pronto el Instituto Nacional Electoral defina si respeta el nombre de Somos México y sus colores, o los obliga a cambiarlos.

Luego de dejar la Jefatura de Gobierno en 2018, Mancera fue coordinador del PRD en el Senado de la República, y se convirtió en el jefe político de los amarillos, a pesar de que el dirigente era Jesús Zambrano.

El senador opinaba sobre las candidaturas –al menos en la CDMX–, e incluso tenía derecho de veto, hasta que en 2024 intentó dar el brinco a San Lázaro como candidato de su partido al Distrito 7 de la Gustavo A. Madero.

Le habían dicho que ese distrito se podía ganar con 70 mil votos, pues esa era la votación más alta conseguida ahí históricamente. No se confió y obtuvo un poco más de 100 mil, que tendrían que ser más que suficientes para arrollar en las urnas.

Pero dio la casualidad que Guillermo Rendón, un desconocido candidato de Morena, obtuvo más de 130 mil votos, con lo que triunfó en las urnas. Obvio, se trató de una operación de Estado para dejar fuera al exgobernante.

En el entorno del exsenador se dijo siempre que el día de la elección ocurrieron cosas muy extrañas, pues ni los operadores que le había asignado el partido, ni los apoyos para la movilización del voto llegaron a tiempo.

El PRD había firmado una alianza electoral con el PRI y con el PAN y, por decisión de Zambrano, los recursos financieros del sol azteca los dejó en manos del panista Jorge Romero, para que fuera él quien los dispersara.

Pues esos recursos nunca llegaron al Distrito 7 de la GAM, donde Morena y sus aliados hicieron un amplia operación de compra de votos, por lo que Mancera fue borrado en las urnas… pero tenía un plan B.

Consciente de que sus enemigos –que no eran pocos– intentarían evitar que llegara a San Lázaro, decidió anotarse también en la lista plurinominal como número dos, lo que en teoría le aseguraba un lugar para ser el coordinador de la bancada del PRD.

No contaba con que el sol azteca no alcanzaría la votación mínima del tres por ciento del padrón electoral y que perdería su registro nacional. El resultado lo dejó fuera de la legislatura federal en 2024.

Tras casi dos años en la banca, Miguel fue sondeado por Movimiento Ciudadano, pero ante la resistencia de algunas fuerzas del partido decidió abortar, hasta ahora que Somos México lo está invitando a buscar un lugar en la Cámara de Diputados.

Esta vez no participará en las urnas, sino que integrará los primeros lugares de la lista plurinominal, para garantizar la ansiada curul en San Lázaro… claro, si Somos México conserva su registro.

Es el primer fichaje bomba de los magenta, que le empiezan a poner sabor a la contienda.

CENTAVITOS…

Este fin de semana Claudia López Rayón presentó su renuncia como directora de Participación Ciudadana en Tlalpan, lo que movió las aguas en esa alcaldía, pues la exfuncionaria era una cuota de René Bejarano. Y no se fue sola, se llevó a sus subdirectores y jefes de unidad, alegando maltrato de la alcaldesa Gabriela Osorio, quien llenará esos espacios con gente ligada al exdelegado Guillermo Sánchez y al hoy emecista Héctor Hugo Naranja Hernández, lo que puede fracturar al equipo bejaranista del lugar.