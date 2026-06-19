Tay Keith, ¿quién era el productor que fue hallado muerto en su apartamento?

El productor musical Tay Keith, de 29 años, fue hallado muerto en su apartamento de Nashville el pasado jueves 18 de junio, informó el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD, por sus siglas en inglés).

El cuerpo de Brytavious Lakeith Chambers, conocido artísticamente como Tay Keith, fue encontrado durante una inspección de control realizada por los agentes.

Las autoridades indicaron que, por el momento, no existen indicios de que haya habido participación de terceros en su muerte. No obstante, abrieron una investigación para conocer la causa del fallecimiento.

Versiones también apuntan a que pudo haber sido un suicidio, ya que previo a ser encontrado sin vida, el productor musical publicó un inquietante video en sus redes sociales.

Cada día se pone más y más difícil, pero trato de hacer lo mejor para seguir adelante. Nadie se preocupa realmente por mí, solo por mis beats”, escribió.

Tay Keith, productor musical legendario

Tay Keith fue hallado muerto en su apartamento. DAVID SWANSON

Tay Keith fue uno de los productores más influyentes del hip hop y trap. Nació en Memphis, Tennessee y se hizo famoso por crear beats con baterías agresivas, bajos marcados y una mezcla del sonido callejero de Memphis con el trap moderno de Atlanta.

Su característica más reconocida era su etiqueta de productor al inicio de muchas canciones: "Tay Keith, fuck these n****s up", una frase que se volvió una especie de sello dentro del rap contemporáneo.

Durante sus primeros años en la industria colaboró con artistas locales de Memphis, entre ellos BlocBoy JB, una alianza que sería fundamental para impulsar su carrera. Su gran oportunidad llegó en 2018 con la canción Look Alive, un tema que contó con la participación de Drake y que se convirtió en un éxito internacional, llegando a los primeros lugares de las listas de popularidad.

Tras dicho éxito, comenzó a trabajar con algunos de los artistas más importantes del mundo. Participó en la producción de canciones como Nonstop de Drake, Sicko Mode de Travis Scott, además de colaboraciones con figuras como Cardi B, Lil Baby, Future, Megan Thee Stallion y 21 Savage.

Uno de sus mayores logros fue formar parte del equipo de producción de "Sicko Mode", una de las canciones más exitosas del rap de los últimos años. El tema alcanzó el número uno del listado Billboard Hot 100 y recibió reconocimiento en la industria musical, incluyendo nominaciones a los premios Grammy.

Forbes incluyó a Tay Keith en su lista de las 30 personas más influyentes en la música menores de 30 años junto a Cambrian Strong, con el que fundó el sello Drumatized, y uno de sus último trabajos fue 'Call Your Name', un single de Chris Brown en colaboración con GloRilla y Sexyy Red.

La muerte de su mamá, duro golpe en su vida

Tay Keith fue hallado muerto en su apartamento. Maria Rubtsova/BFA.com/Shutterstock

La muerte de la madre de Tay Keith fue un acontecimiento que marcó profundamente al productor y que, según algunos reportes, influyó en una etapa complicada de su vida personal. Su madre falleció en 2021, aunque los detalles sobre su identidad, la causa de muerte y las circunstancias exactas no fueron ampliamente divulgados públicamente.

Para Tay Keith, la pérdida ocurrió cuando ya era una figura reconocida en la industria musical. En ese momento ya había producido grandes éxitos como Sicko Mode y Nonstop, pero personas cercanas señalaron que la muerte de su madre fue un golpe emocional muy fuerte.

La relación con su madre era importante dentro de su historia personal. Tay Keith había hablado en distintas ocasiones sobre sus raíces familiares y sobre cómo su entorno en Memphis influyó en su forma de crear música. Su familia fue parte de su camino desde sus primeros años haciendo beats hasta convertirse en uno de los productores más solicitados del rap estadounidense.