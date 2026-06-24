‘Ya supérame’, ¿qué dice la canción de Grupo Firme que puso Sheinbaum en la mañanera?

La canción ‘Ya supérame’ de Grupo Firme se puso en tendencia luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a su equipo ponerla durante la mañanera de este miércoles 24 de junio del 2026, en Palacio Nacional.

En medio del encuentro con los reporteros, Sheinbaum Pardo pausó por un momento y dijo:

Vámos a ponerles la canción de Grupo Firme, ya supérenlo”.

Lo anterior, tras responder a publicaciones y señalamientos de medios de comunicación críticos de su administración, a los que señaló como parte de una narrativa de oposición.

La mandataria cuestionó lo que calificó como una estrategia basada en desinformación y ataques políticos constantes, pero, todo tomó un giro inesperado cuando decidió cambiar el ambiente del encuentro con un gesto más relajado.

De verdad, ya supérenlo”, comentó la mandataria antes de que comenzara a sonar el tema dentro del salón de conferencias.

¿Qué dice la canción ‘Ya supérame’, de Grupo Firme, que puso Sheinbaum?

'Ya supérame', de Grupo Firme, suena en la mañanera. Especial

‘Ya Supérame’ es una de las canciones más exitosas de Grupo Firme y uno de los temas que ayudaron a consolidar a la agrupación dentro del regional mexicano. La canción es interpretada por Eduin Caz y se convirtió en un himno de desamor, rupturas y superación personal.

La canción fue lanzada en agosto de 2021 como parte del repertorio de Grupo Firme. El video oficial apareció en 2021 y rápidamente comenzó a ganar reproducciones en plataformas digitales.

El tema pertenece al género regional mexicano, con una mezcla de banda y sonidos norteños, y tiene una duración aproximada de 3 minutos con 21 segundos.

La canción fue escrita por tres reconocidos compositores: Nathan Galante, Horacio Palencia y Edgar Barrera. Galante contó que la idea inicial surgió a partir de una experiencia personal relacionada con una ruptura amorosa. Explicó que comenzó a escribirla de madrugada y después trabajó la composición junto con Palencia y Barrera, quienes ayudaron a terminarla en poco tiempo.

La letra habla desde la perspectiva de una persona que terminó una relación y le pide a su expareja que deje de buscarlo, hablar de él o intentar volver.

El mensaje central es:

Una persona ya decidió cerrar una etapa.

La otra sigue aferrada al pasado.

Quien canta exige que la otra persona acepte la separación y siga adelante.

Aunque es una canción de ruptura, su tono no es completamente triste pues tiene una actitud de orgullo y liberación; fue bajo ese mismo tono en que la presidenta Claudia Sheinbaum la utilizó para responder a detractores.

Letra de la canción Ya supérame, de Grupo Firme

'Ya supérame', de Grupo Firme, suena en la mañanera. Especial

¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿La N o la O? Tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver. Si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando. Que me tienes a tus pies

¡Ya, supérame! Porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró. Y no pienso escribirla otra vez.

¡Ya, supérame! Y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder. Igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón. Y tú no vuelves a entrar aquí.

¡Ya, supérame! Que no te arda estar sin mí ¡Ya, supérame! Porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró. Y no pienso escribirla otra vez.

¡Ya, supérame! Y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder. Igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón. Y tú no vuelves a entrar aquí. ¡Ya, supérame! Que no te arda estar sin mí.

Otros temas que han sonado en la mañanera

'Ya supérame', de Grupo Firme, suena en la mañanera. Especial

Claudia Sheinbaum no ha tenido una “playlist” tan amplia en sus conferencias como la que llegó a tener Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, pero sí ha utilizado algunas canciones en momentos específicos de la Mañanera del Pueblo.

Las más conocidas: