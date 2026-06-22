Así suena el Cielito Lindo entonado por el vocalista de Imagine Dragons; se puso la de México

El vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds, sorprendió a sus seguidores y, en pleno concierto, se puso la playera de México y entonó el ‘Cielito Lindo’, haciendo de ese momento algo histórico y emotivo.

La banda se presentó ante más de 120 mil personas en el Parque Fundidora de Monterrey, el pasado domingo 21 de junio y, lo que hizo, causó emoción ante los presentes, quienes ovacionaron la acción del cantante estadounidense.

Así suena el Cielito Lindo entonado por el vocalista de Imagine Dragons

Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons. Especial

Dan Reynolds apareció en el escenario con la playera vede de la Selección Mexicana, mientras los fanáticos coreaban: “¡México, México, México!”.

El vocalista de Imagine Dragons bailó y mostró emoción mientras que los presentes aplaudieron el enorme gesto que tuvo.

Dan, hermano, ya eres mexicano”, retumbó en el Parque Fundidora.

Imagine Dragons marcó el concierto, no solo con ‘Cielito Lindo’, sino también con su show en donde interpretaron canciones como: “Demons”, “Whatever It Takes”, “Radioactive”, “Thunder”, “Believer”, “Bones” y “On Top Of The World”, entre otras.

Los videos e imágenes del concierto, y en particular los del momento en que Reynolds portó la playera de la Selección, circulan desde la noche del domingo en distintas plataformas digitales.

El momento por supuesto se viralizó en redes sociales, en donde usuarios celebran la acción del vocalista de Imagine Dragons.

Samuel García celebra asistencia en Monterrey

Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons. Especial

Samuel García, gobernador de Nuevo León, se unió a las celebraciones y, a través de sus redes sociales destacó que en el estado se rompió un récord de asistencia en el FIFA Fan Festival, con más de 120 mil personas en el concierto de Imagine Dragons.

Nuevo León vivió un momento con el partido número 1,000 de la historia de los Mundiales. Hoy rompimos récord de asistencia en el FIFA Fan Festival con más de 120,000 personas en el concierto de Imagine Dragons. El mejor FIFA Fan Festival de todo México”, escribió.

La cifra convierte al concierto en el evento con mayor asistencia del Fan Festival en México durante esta Copa del Mundo.

Cabe recordar que Monterrey es una de las tres sedes mexicanas del torneo, junto con Ciudad de México y Guadalajara. El Estadio BBVA alberga cuatro partidos en total: tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Quedan pendientes Sudáfrica vs. República de Corea el miércoles 25 de junio, y el partido de dieciseisavos de final el lunes 29 de junio, que enfrentará al primero del Grupo F contra el segundo del Grupo C.