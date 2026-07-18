Shakira sorprende con un adelanto de "Dai Dai" en español; así suena el himno del Mundial 2026

El tema "Dai Dai" de Shakira se ha convertido en una de las canciones más escuchadas durante la Copa Mundial 2026. Aunque el éxito se lanzó originalmente en inglés, la cantante colombiana sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto de la versión en español.

La canción ha permanecido entre los primeros lugares de la lista Daily Top Songs Global de Spotify desde su estreno y, a unas horas de que se dispute la gran final del Mundial 2026, Shakira emocionó a sus fans con un fragmento de la adaptación en español.

Shakira comparte un adelanto de "Dai Dai" en español

A través de sus redes sociales, la intérprete publicó en sus historias un video en el que aparece cantando parte de "Dai Dai" con la letra en español.

"En el 11 contra 11 cada cual en su papel. Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel. Levantarse y caer y volver a empezar, y volverse a romper como vuelve a romper una ola en el mar. Cada paso que das, va tu gente detrás. Aquí estamos por ti, para verte llegar".

En el adelanto también se escucha parte del coro, que se ha convertido en uno de los momentos favoritos de los aficionados durante la fiesta mundialista.

"Mira, mejor vive la vida que vamos de subida, vamos de subida... Dale, no olvides lo que vale, juega como tú sabes, como tú sabes, eh".

Usuarios reaccionan a "Dai Dai" en español

El video rápidamente generó comentarios entre los seguidores de la cantante colombiana, quienes celebraron escuchar por primera vez una versión en español del tema.

Además de expresar su entusiasmo, muchos usuarios aprovecharon para pedir que Shakira lance oficialmente la canción completa en este idioma, luego del impacto que ha tenido "Dai Dai" desde su estreno.

Shakira comparte adelanto de "Dai Dai" en español antes de la final del Mundial 2026 Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

El impacto de "Dai Dai", la canción de Shakira y Burna Boy

"Dai Dai" fue lanzada el 14 de mayo de 2026 y es una colaboración entre Shakira y Burna Boy. La canción fue coescrita por reconocidos compositores, entre ellos Ed Sheeran y Jon Bellion.

La FIFA eligió a ambos artistas para interpretar el tema oficial durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, celebrada en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Desde su lanzamiento, la canción se ha convertido en un fenómeno internacional, acumulando millones de reproducciones en las plataformas digitales y posicionándose entre las más escuchadas del momento.

Shakira comparte adelanto de "Dai Dai" en español antes de la final del Mundial 2026 Foto: Cuartoscuro.com / Gabriela Pérez Montiel

Ahora, con la versión en español, "Dai Dai" vuelve a emocionar a los aficionados y se perfila como uno de los himnos que acompañarán la gran final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio.