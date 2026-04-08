Sentencia a ‘La reina de la Ketamina’ por la muerte de Matthew Perry, actor de Friends

Por la muerte de Matthew Perry, actor de Friends, una traficante apodada ‘La reina de la Ketamina’, será sentenciada este miércoles sen un tribunal de California.

La mujer de nombre Jasveen Sangha podría enfrentar hasta 60 años de cárcel tras haber admitido una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves, de acuerdo con AFP.

Esta mujer, de 42 años de edad, es ciudadana estadounidense y británica y se encuentra bajo custodia federal desde agosto de 2024, siendo una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del actor, quien se sabe que luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.

Matthew Perry falleció por sobredosis accidental de ketamina

Perry fue hallado sin vida a los 54 años dentro del jacuzzi de su residencia en Los Ángeles, en octubre de 2023. La autopsia determinó que en su organismo había concentraciones elevadas de ketamina.

El fallecimiento impactó profundamente a los seguidores de “Friends” y derivó en una investigación policial que permitió desmantelar una red de proveedores y colaboradores, entre ellos médicos que se beneficiaban de la adicción de Perry, quien además era su paciente.

El doctor Salvador Plasencia, quien se declaró culpable de cuatro cargos por distribuir ketamina en las semanas previas a la muerte del actor, fue condenado el año pasado a 30 meses de prisión.

Matthew Perry, actor de Friends. REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Por su parte, otro médico, Mark Chavez, recibió una sentencia de arresto domiciliario junto con la obligación de cumplir cientos de horas de servicio comunitario. Ambos renunciaron a sus licencias para ejercer la medicina.

De acuerdo con las investigaciones, Plasencia adquiría la ketamina a Chavez para posteriormente venderla al actor a precios considerablemente elevados.

Me pregunto cuánto pagará este imbécil”, escribió Plasencia a Chavez en un mensaje de texto que salió a la luz durante el caso.

Los fiscales señalaron que Perry pagaba más de 2.000 dólares por cada frasco de ketamina, pese a que a sus proveedores les costaba solo una fracción de ese monto.

Sangha operaba junto a un intermediario, Erik Fleming, para vender 51 frascos de ketamina al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa.

Iwamasa fue quien le suministró la sustancia al actor en diversas ocasiones, incluida la jornada del 28 de octubre de 2023, cuando le administró al menos tres dosis de ketamina proporcionadas por Sangha, lo que derivó en su muerte.

Tras enterarse del deceso de Perry, Sangha intentó eliminar evidencias. “Borra todos nuestros mensajes”, le ordenó a Fleming.

Durante el cateo a la vivienda de Sangha en North Hollywood, las autoridades encontraron metanfetaminas, ketamina, éxtasis, cocaína y relajantes, además de una máquina contadora de dinero, una báscula y dispositivos para detectar señales inalámbricas y cámaras ocultas.

La adicción del actor de Friends

Perry utilizaba ketamina dentro de un tratamiento médico controlado para combatir la depresión. No obstante, según los fiscales, desarrolló una adicción a esta sustancia, conocida también por sus efectos psicodélicos.

La serie “Friends”, transmitida entre 1994 y 2004, relataba la vida de seis jóvenes en Nueva York y logró reunir a una audiencia masiva a nivel mundial.

Gracias a su interpretación de Chandler, un personaje sarcástico y con rasgos infantiles, Perry alcanzó una gran fortuna. Sin embargo, detrás de su éxito, el actor enfrentaba en privado una dura batalla contra la adicción a los analgésicos y al alcohol.

En 2018, fue sometido a múltiples cirugías debido a una perforación de colon vinculada al consumo de drogas.

En su libro “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, el propio Perry reveló que atravesó decenas de procesos de desintoxicación a lo largo de su vida.

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