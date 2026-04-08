Hijos de Cristian Castro: algunos lejos de los reflectores y otros siguiendo sus pasos artísticos

Cristian Castro es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos gracias a su poderosa voz y a los distintos estilos musicales que ha explorado a lo largo de su carrera.

El intérprete de éxitos como Azul y No podrás ha logrado consolidarse como una figura importante dentro de la música latina. Sin embargo, su vida personal también ha llamado la atención del público, especialmente cuando se trata de su familia.

Y es que, aunque su trayectoria artística es muy conocida, muchos se preguntan cuántos hijos tiene Cristian Castro y quiénes son.

¿Cuántos hijos tiene Cristian Castro y con quién?

El cantante mexicano tiene tres hijos, fruto de distintas relaciones. Mientras algunos prefieren mantener un perfil bajo, otros han mostrado interés por el mundo artístico, siguiendo parte del camino de su famoso padre.

Simone Candy Castro

Cristian Castro se convirtió en padre por primera vez el 16 de junio de 2005, con el nacimiento de su hija Simone Candy, fruto de su relación con la abogada argentina Valeria Liberman.

La joven, que actualmente tiene alrededor de 20 años, vive con su madre en Miami, donde continúa con sus estudios. Hasta ahora ha preferido mantener una vida privada, lejos de los reflectores y de la fama que rodea a su familia.

Mikhail Zaratustra Castro

El segundo hijo del cantante es Mikhail Zaratustra, quien nació el 5 de diciembre de 2007, también durante su matrimonio con Valeria Liberman.

Su nombre tiene un origen particular: el cantante ha mencionado en varias ocasiones que se inspiró en el libro Así habló Zaratustra del filósofo Friedrich Nietzsche.

Al igual que su hermana, vive en Miami y continúa con su formación académica. Según se ha mencionado en medios, el joven estaría estudiando Economía.

Cristian Castro y Valeria Liberman se divorciaron en abril de 2009.

Rafaela Castro

La menor de sus hijos es Rafaela Castro, quien nació el 3 de abril de 2014 y es fruto de su relación con Paola Eraso.

Rafaela vive en Colombia con su madre y, de acuerdo con información compartida en el programa Ventaneando, es una estudiante destacada.

Además, parece haber heredado el talento artístico de su familia, pues de acuerdo con Ventaneando toma clases de canto, baile y actuación, algo que muchos relacionan con la influencia de su padre y de su abuela, la actriz Verónica Castro.

A pesar de la distancia, la pequeña mantiene contacto frecuente con su papá, incluso celebrando ocasiones especiales algunas mediante videollamadas.

¿Cómo se hizo famoso Cristian Castro?

Cristian Castro nació el 8 de diciembre de 1974. Es hijo de dos figuras muy conocidas del espectáculo mexicano: la actriz Verónica Castro y el comediante Manuel 'El Loco' Valdés.

Debutó oficialmente en la música en 1992, cuando tenía 18 años, con el lanzamiento de su álbum Agua Nueva.

Uno de los temas que lo catapultó a la fama fue “No podrás”, canción que se convirtió en un gran éxito y ayudó a posicionarlo en la escena musical internacional.

A lo largo de su trayectoria ha recibido diversas nominaciones y premios, entre ellos en los Premios Grammy, Latin Grammy Awards, Premios Billboard de la Música Latina y Premios Juventud.

Hijos de Cristian Castro ¿Quiénes son? Foto: Cuartoscuro.com

Cristian Castro y su vida amorosa

En el terreno sentimental, la vida de Cristian Castro también ha tenido varios capítulos.

El cantante ha estado casado en tres ocasiones: con Valeria Liberman (2005–2009) y con la violinista mexicana Carol Victoria Urban en 2017, matrimonio que tuvo una corta duración.

Hasta ahora, el artista ha mencionado que se encuentra soltero y enfocado en sus proyectos personales y musicales.

Hijos de Cristian Castro ¿Quiénes son? Foto: Cuartoscuro.com

Con una carrera que sigue activa y una familia que ha crecido con el paso de los años, Cristian Castro continúa siendo una de las figuras más queridas de la música latina.