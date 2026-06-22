From temporada 4: todo sobre la aclamada serie de terror y misterio en streaming

From regresó al streaming para seguir consolidando su legado como una de las series más aclamadas de terror de la última década.

Todo el mundo quiere saber qué pasó ahí abajo", bajo este lema llegó la cuarta temporada de la serie creada por John Griffin.

La serie mezcla elementos de terror sobrenatural, misterio estilo rompecabezas, supervivencia y ciencia ficción. Muchos espectadores la comparan con la sensación de misterio de Lost por su estructura de preguntas constantes y secretos por resolver, aunque su tono es mucho más oscuro y cercano al horror.

From temporada 4 en HBO Max y Universal+

From, temporada 4. Especial

La temporada 4 continúa después del enorme giro final de la tercera temporada, cuando los habitantes del pueblo comienzan a acercarse a respuestas que durante años parecían imposibles.

La temporada se centra en la búsqueda de la verdad sobre el origen de Fromville, las criaturas y la figura conocida como El Hombre de Amarillo (Man in Yellow).

Desde el 20 de abril, HBO Max España estrena cada semana los nuevos capítulos de esta producción original de MGM+. Un total de 10 episodios llegaron de forma semanal a la plataforma, quedando el calendario de estrenos de tal forma:

Episodio 1 (The Arrival). Estreno el 20 de abril. Dirige Jack Bender.

E pisodio 2 (Fray). Estreno el 27 de abril. Dirige Jack Bender.

E pisodio 3 (Merrily We Go ). Estreno el 4 de mayo. Dirige Alexandra La Roche.

E pisodio 4 (Of Myths and Monsters). Estreno el 11 de mayo. Dirige Alexandra La Roche.

E pisodio 5 (What a Long Strange Trip It's Been). Estreno el 18 de mayo. Dirige Jack Bender.

E pisodio 6 (The Heart Is a Lonely Hunter). Estreno el 25 de mayo. Dirige Jack Bender.

E pisodio 7 (Best Laid Plans ). Estreno el 1 de junio . Dirige Jeff Renfroe.

E pisodio 8 (Heavy Is the Head). Estreno el 8 de junio . Dirige Jeff Renfroe.

E pisodio 9 (The Calm Before). Estreno el 15 de junio . Dirige Jack Bender.

E pisodio 10 (If a Tree Falls in the Forest...). Estreno el 22 de junio . Dirige Jack Bender.

En México, la serie está disponible principalmente a través de opciones vinculadas con MGM+, incluyendo canales adicionales dentro de plataformas de streaming. También hay disponibilidad de temporadas mediante servicios como Universal+ y otros agregadores dependiendo de la plataforma y el momento.

¿Qué saber sobre la serie?

From, temporada 4. Especial

Es una serie de terror, ciencia ficción y misterio creada por John Griffin que sigue a un grupo de personas atrapadas en un pueblo del que nadie puede escapar. La historia comienza cuando distintos viajeros llegan por accidente a un lugar extraño llamado Fromville: una vez que entran, las carreteras parecen regresar siempre al mismo punto y cualquier intento de huir fracasa.

Durante el día, el pueblo parece relativamente normal, pero por la noche aparecen criaturas con apariencia humana que salen del bosque para cazar a los habitantes. Para sobrevivir, los residentes deben encerrarse y seguir reglas muy estrictas, mientras intentan descubrir qué es ese lugar, quién lo creó y por qué fueron llevados ahí.

La tercera temporada dejó a los fans con más preguntas que respuestas: Nuevos descubrimientos sobre el origen del pueblo, secretos ocultos entre los personajes y revelaciones que cambian la percepción de la realidad.

El final elevó el nivel de tensión y ahora, la temporada 4 promete avanzar hacia respuestas que los fans llevan años construyendo en teorías.

Esta temporada 4 funciona como la penúltima entrega de “From”, ya que MGM+ confirmó, en abril del 2026, que la producción tendrá una quinta y última tanda de episodios.

Es decir, es una especie de “puente” hacia la conclusión que llegaría en algún momento del 2027.