Romeo Santos y Prince Royce en Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y todo sobre sus conciertos
Los cantantes de bachata llegarán a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos. Si asistirás, aquí te contamos los detalles.
Romeo Santos es uno de los cantantes más destacados dentro del género de la bachata y quien también desde hace varios años triunfa en este estilo musical es Prince Royce. Dentro de poco, los famosos estarán en México para ofrecer conciertos juntos.
Si eres fan de Romeo Santos y Prince Royce y también asistirás a alguno de los conciertos que darán en la Ciudad de México, aquí te contamos los detalles de los shows para que los disfrutes sin ningún contratiempo.
¿Cuándo se presentarán Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes?
Los cantantes de bachata se presentarán en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, recinto en el que darán dos conciertos.
Los shows se realizarán el 25 y 26 de octubre. El primero de ellos comenzará a las 7 pm, mientras que el segundo a las 8 pm, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.
Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.
Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.
Probable setlist de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Romeo Santos y Prince Royce interpreten en sus conciertos en CDMX.
Better Late Than Never
La diabla
Recházame
Celeste
Eres mía
Te robaré
Cancioncitas de amor
Stand by Me
Dardos
Incondicional
Imitadora
La carretera
Llévame contigo
La amaré
Odio
El amor que perdimos
Ay! San Miguel
Jezabel
Menor
Sensualidad
Ella Quiere Beber - Remix
Ven conmigo
Khé?
El clavo
Bebo
Mi última carta
Promise
El verdadero amor perdona
Hilito
Loco
Corazón sin cara
La novelita
Obsesión
Dile al amor
Estocolmo
Darte un beso
Propuesta indecente
Lokita Por Mí