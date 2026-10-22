Romeo Santos y Prince Royce en Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y todo sobre sus conciertos

Romeo Santos es uno de los cantantes más destacados dentro del género de la bachata y quien también desde hace varios años triunfa en este estilo musical es Prince Royce. Dentro de poco, los famosos estarán en México para ofrecer conciertos juntos.

Si eres fan de Romeo Santos y Prince Royce y también asistirás a alguno de los conciertos que darán en la Ciudad de México, aquí te contamos los detalles de los shows para que los disfrutes sin ningún contratiempo.

IG: Romeo Santos

¿Cuándo se presentarán Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes?

Los cantantes de bachata se presentarán en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, recinto en el que darán dos conciertos.

Los shows se realizarán el 25 y 26 de octubre. El primero de ellos comenzará a las 7 pm, mientras que el segundo a las 8 pm, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.

IG: Romeo Santos

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Romeo Santos y Prince Royce interpreten en sus conciertos en CDMX.

Better Late Than Never

La diabla

Recházame

Celeste

Eres mía

Te robaré

Cancioncitas de amor

Stand by Me

Dardos

Incondicional

Imitadora

La carretera

Llévame contigo

La amaré

Odio

El amor que perdimos

Ay! San Miguel

Jezabel

Menor

Sensualidad

Ella Quiere Beber - Remix

Ven conmigo

Khé?

El clavo

Bebo

Mi última carta

Promise

El verdadero amor perdona

Hilito

Loco

Corazón sin cara

La novelita

Obsesión

Dile al amor

Estocolmo

Darte un beso

Propuesta indecente

Lokita Por Mí