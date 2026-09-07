Fans de Rebelde piden a Anahí contactar a Estefanía Villarreal tras publicar fuerte mensaje

Una publicación de Estefanía Villarreal, recordada por interpretar a Celina Ferrer en Rebelde, generó preocupación entre sus seguidores.

La actriz habló sobre depresión y ansiedad en Instagram, mientras algunos fans comenzaron a pedir que Anahí se comunique con ella.

¿Qué publicó Estefanía Villarreal?

La preocupación comenzó después de que Estefanía Villarreal compartiera en sus historias de Instagram un mensaje en el que habló sobre la batalla que enfrenta contra la depresión y la ansiedad.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad”, se lee al inicio de la publicación atribuida a la actriz.

Estefanía Villarreal compartió un mensaje que preocupó a sus seguidores. IG estefaniavillarrealvillarreal

En otra parte del mensaje, Villarreal escribió: “Pero mami tu pequeña ya no puede más”, palabras que llevaron a varios seguidores a expresar su preocupación y enviar mensajes de apoyo.

Hasta el momento, la publicación no ofrece más detalles sobre la situación que atraviesa la actriz. Tampoco se ha informado de manera pública si Villarreal recibe atención profesional o si existe una emergencia relacionada con el mensaje.

Por esta razón, no es posible determinar a partir de una historia de Instagram cuál es el estado actual de la actriz ni las circunstancias que la llevaron a compartir esas palabras.

La publicación apareció en septiembre, mes en el que diferentes organizaciones realizan campañas de prevención del suicidio. El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Estefanía Villarreal interpretó a Celina Ferrer en Rebelde. IG estefaniavillarrealvillarreal

Fans de Rebelde piden a Anahí contactar a Estefanía Villarreal

Tras conocerse el mensaje, algunos seguidores de Rebelde comenzaron a mencionar a Anahí en redes sociales y le pidieron que busque a su antigua compañera.

La petición tiene que ver con la amistad que ambas construyeron desde que trabajaron juntas en la telenovela de Televisa.

Anahí interpretaba a Mía Colucci, mientras que Villarreal daba vida a Celina Ferrer. Sus personajes eran amigas y compartieron buena parte de sus historias dentro del Elite Way School.

La relación entre las actrices continuó después del final de Rebelde. A lo largo de los años han existido muestras públicas de cariño entre ambas, algo que los seguidores de la producción recuerdan ahora tras la publicación de Villarreal.

Hasta ahora, Anahí no ha realizado un pronunciamiento público sobre el mensaje de Estefanía Villarreal, por lo que tampoco se sabe si ambas ya tuvieron algún tipo de contacto en privado.

Anahí y Estefanía Villarreal trabajaron juntas en Rebelde. IG generacionrbdhoy

¿Quién es Estefanía Villarreal?

Estefanía Villarreal nació el 11 de marzo de 1987 en Monterrey, Nuevo León, y tenía 17 años cuando comenzó a interpretar a Celina Ferrer en Rebelde.

La telenovela se transmitió entre 2004 y 2006 y contó con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann y Christian Chávez entre sus protagonistas.

Celina era una de las mejores amigas de Mía Colucci y durante la historia enfrentó problemas relacionados con su autoestima, la relación con su madre y los comentarios que recibía por su cuerpo.

El personaje acompañó a Villarreal durante varios años de su carrera e incluso volvió a interpretarlo mucho tiempo después del final de la producción original.

En 2022, la actriz regresó como Celina Ferrer en la nueva versión de Rebelde producida por Netflix. En esta ocasión, Celina ya era adulta y ocupaba el puesto de directora del Elite Way School.

Fuera de Rebelde, Villarreal también ha participado en producciones como RBD, la familia, Cuidado con el ángel, Camelia la Texana, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Despertar contigo.

Estefanía Villarreal formó parte del elenco de Rebelde en 2004. IG estefaniavillarrealvillarreal

¿Por qué los fans recurrieron a Anahí?

Además de la amistad entre Anahí y Villarreal, algunos seguidores de RBD recordaron una historia que Christian Chávez contó públicamente hace más de una década.

En 2015, Chávez habló en una entrevista con Despierta América sobre una crisis que había atravesado años atrás y el papel que tuvo Anahí durante ese momento.

De acuerdo con el relato del cantante, su excompañera se enteró de lo que estaba ocurriendo y acudió a buscarlo. Chávez aseguró que la intervención de Anahí fue importante para que pudiera recibir atención.

“Si ella no hubiera llegado, yo no estaría aquí”, declaró Christian Chávez durante aquella entrevista.