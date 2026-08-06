“Los dueños de mi vida”: Ricky Martin dedica un emotivo mensaje a sus hijos por su cumpleaños 18

Los hijos mayores de Ricky Martin, Matteo y Valentino, llegaron a la mayoría de edad y el cantante decidió celebrar el momento con un mensaje en redes sociales que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete compartió una fotografía de la infancia de los mellizos y les dedicó unas palabras con las que dejó claro lo importante que ha sido esta semana para toda la familia.

Los hijos mayores de Ricky Martin llegaron a la mayoría de edad este 6 de agosto. Grosby Group

El mensaje que Ricky Martin compartió con sus hijos

Para celebrar los 18 años de Matteo y Valentino, Ricky Martin recurrió al baúl de los recuerdos.

En la imagen aparecen los dos hermanos cuando eran pequeños, a punto de lanzarse a una piscina y usando trajes de baño muy coloridos.

Junto a la fotografía, el cantante escribió:

"Toda la semana celebrando el cumpleaños #18 de los dueños de mi vida. Los amo hijos".

Con ese mensaje, el artista dejó ver que el festejo no se limitó al día de su cumpleaños, sino que la familia ha aprovechado toda la semana para celebrar esta nueva etapa en la vida de sus hijos.

Ricky Martin celebró los 18 años de Matteo y Valentino con un emotivo mensaje. Captura de Pantalla

La familia disfruta el verano en Puerto Rico

El cumpleaños de los mellizos llega mientras Ricky Martin pasa varios días en Puerto Rico junto a sus cuatro hijos.

Hace apenas unos días, el cantante compartió un carrusel de fotografías disfrutando de las playas de la isla acompañado por Lucía, de 7 años, y Renn, de 6, los hijos que tuvo durante su matrimonio con Jwan Yosef.

"Ratitos de la vida", escribió entonces el artista para acompañar las imágenes familiares.

Además, en la víspera de su cumpleaños número 18, Matteo y Valentino también fueron vistos durante una jornada de compras en San Juan, donde han pasado parte de sus vacaciones de verano.

Ricky Martin dedicó unas palabras a sus hijos en su cumpleaños número 18. Grosby Group

Así han cambiado Matteo y Valentino

Aunque nacieron el mismo día, los hijos mayores de Ricky Martin han desarrollado intereses muy distintos.

Valentino ha mostrado una fuerte pasión por el baile y suele compartir algunas de sus coreografías en redes sociales. Incluso, el año pasado apareció sobre el escenario durante uno de los conciertos de su padre.

Hace unas semanas también habló sobre el deseo de construir su propia identidad.

"Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin. Ustedes deben verme como Valentino", expresó en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Por su parte, Matteo mantiene un perfil mucho más discreto. Su cuenta de Instagram permanece privada y, según ha contado el propio cantante en distintas entrevistas, siente un mayor interés por el arte y la música.

Ricky Martin incluso ha revelado que suele mostrarle algunas de sus canciones antes de publicarlas para conocer su opinión.

Matteo y Valentino celebran una nueva etapa junto a su familia en Puerto Rico. Especial

Ricky Martin ha hablado en varias ocasiones sobre la paternidad

La llegada de Matteo y Valentino marcó un antes y un después en la vida del cantante.

Desde que nacieron hace 18 años, Ricky Martin ha contado que quiso involucrarse en cada etapa de su crianza. En distintas entrevistas recordó que preparaba los biberones, cambiaba pañales y permanecía al pendiente de sus hijos durante las noches.

Con el paso de los años también procuró que crecieran en un ambiente basado en el respeto, la honestidad y la confianza en sí mismos, valores que ha mencionado en diversas ocasiones como parte de la educación que buscó darles.

En 2024, durante una entrevista con Despierta América, el cantante comentó que sus hijos mayores suelen acompañarlo en sus giras gracias a un sistema de tutores que les permite continuar con sus estudios mientras viajan.