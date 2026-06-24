Rey Grupero denuncia amenazas de muerte y teme por su vida por el caso de Enzo

Rey Grupero, creador de contenido reveló que recibió una llamada telefónica en la que presuntamente le advirtieron que planeaban asesinarlo, situación que encendió las alarmas por su seguridad y la de sus seres queridos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista para el programa De Primera Mano, donde explicó que la amenaza estaría vinculada con las denuncias que ha realizado junto a Nanda Rocha por un presunto abuso contra su hijastro.

Rey Grupero denuncia amenazas de muerte IG

¿Por qué Rey Grupero teme por su vida? La llamada que encendió las alarmas

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Rey Grupero relató que recibió una llamada proveniente de un número desconocido en la que una persona le informó que supuestamente existía un plan para atentar contra él.

Me marcan de un teléfono rarísimo y me dicen que el viernes, digo el sábado, me iban a dar cuello y que era de parte de la familia de esta persona, pero que le querían echar la culpa a un artista con el que tuve un problema.

De acuerdo con su testimonio, el interlocutor aseguró que la agresión estaría relacionada con el proceso legal que él y Nanda Rocha mantienen en defensa de Enzo.

El influencer explicó que la llamada lo tomó por sorpresa debido a la seriedad de las advertencias y al nivel de detalle con el que se desarrolló la conversación, ya que incluso le mencionaron el lugar donde presuntamente podrían atentar contra él.

Rey Grupero denuncia amenazas de muerte: esto fue lo que reveló sobre sus agresores

Durante la entrevista, el influencer afirmó que la persona que lo contactó aseguró tener información sobre quienes presuntamente estarían detrás de las amenazas.

Rey Grupero, cuyo nombre real es Luis Alberto Ordaz, reveló que la situación se tornó más grave cuando recibió una amenaza de muerte el pasado 19 de junio.

Según relató, le indicaron que la agresión sería atribuida a terceros para desviar la atención de los verdaderos responsables; en este caso, mencionó a Sergio Mayer, con quien aseguró haber tenido un conflicto previo.

En la llamada donde recibió la amenaza, le informaron que la familia Charaf habría ordenado el ataque. Sin embargo, no aclaró si ha presentado una denuncia formal ante las autoridades ni si ha solicitado algún mecanismo de protección.

Aunque evitó mencionar más nombres debido al proceso legal en curso, señaló que la amenaza estaría relacionada con personas cercanas al conflicto que involucra a Enzo.

Rey Grupero aseguró que no piensa guardar silencio pese al miedo que siente actualmente y reiteró que continuará respaldando a Nanda Rocha en la búsqueda de justicia.

Asimismo, reveló que dejó grabado un video con información relevante sobre el caso y sobre las personas que considera responsables en caso de que le ocurra algo.

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El caso de Enzo y Nanda Rocha: la investigación que estaría detrás de las amenazas

La polémica tiene su origen en las denuncias realizadas por Nanda Rocha y Rey Grupero sobre un presunto abuso cometido contra Enzo, hijo de la influencer.

Desde 2024, ambos han utilizado espacios mediáticos y redes sociales para exigir que el caso avance judicialmente y para denunciar supuestas irregularidades durante el proceso.

La pareja ha manifestado en distintas ocasiones que considera insuficientes las medidas implementadas para proteger al menor, situación que ha derivado en múltiples apariciones públicas para exigir justicia.

Mediante una publicación en redes sociales, Rey Grupero también solicitó el apoyo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Amigos, etiqueten a Omar Harfuch. Le dejé un mensaje importante que tiene que leer. #JusticiaParaEnzo.

Entre los comentarios de la publicación también se pueden encontrar mensajes de apoyo hacia el influencer y comediante, así como una respuesta del propio Rey Grupero:

@omargharfuch yo sé que nos ayudarás, confiamos en ti y en la ley. Que una depredadora de niños sea castigada conforme a la ley. Solo somos dos papás con mucha ansiedad, impotencia y coraje.

Además, Nanda Rocha ha señalado públicamente que diversas personas cercanas al conflicto habrían intentado desacreditar las denuncias realizadas por ella y por Rey Grupero.

Las intimidaciones previas contra Rey Grupero que aumentaron su preocupación

Las recientes amenazas no representan el primer episodio que ha generado preocupación para el influencer.

A principios de junio, Rey Grupero denunció que dos hombres que se identificaron como presuntos policías judiciales acudieron durante la madrugada al edificio donde vive junto a Nanda Rocha.

Según explicó, los individuos buscaban entregar una notificación; sin embargo, no pudieron ingresar al inmueble debido a que el personal de seguridad les negó el acceso.

El conductor manifestó públicamente que desconocía si realmente se trataba de autoridades o de personas que buscaban intimidarlo. Posteriormente, relacionó el hecho con el caso que mantiene junto a Nanda Rocha y expresó su preocupación por la seguridad de su familia.

La situación provocó que tanto él como su pareja solicitaran explicaciones sobre lo ocurrido y denunciaran públicamente lo que consideraron una posible acción de intimidación.

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¿Qué acciones tomó Rey Grupero tras denunciar que quieren acabar con su vida?

El influencer explicó que grabó un video en el que identifica a quienes considera responsables de cualquier situación que pudiera afectarlo en el futuro.

Ya le mandé a una persona de mi confianza ese video, por si algo sucede.

Asimismo, aseguró que continuará utilizando los medios de comunicación y sus plataformas digitales para mantener visible el caso de Enzo y exigir que las autoridades actúen.

Pese a la preocupación que siente por su integridad física, sostuvo que no abandonará la búsqueda de justicia y que seguirá respaldando a Nanda Rocha en cada etapa del proceso.

Mientras tanto, las investigaciones continúan y el caso permanece bajo el escrutinio público, especialmente después de las recientes declaraciones que han colocado nuevamente a Rey Grupero en el centro de la conversación mediática.

Las denuncias realizadas por Rey Grupero han vuelto a poner atención sobre el caso de Enzo y sobre las consecuencias que, según él, ha enfrentado por involucrarse públicamente en la búsqueda de justicia.

Mientras las autoridades no emitan una postura oficial sobre las amenazas denunciadas, el influencer mantiene su postura de continuar con las acciones legales y mediáticas que considera necesarias para que el caso siga visible ante la opinión pública.