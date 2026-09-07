¿Quién es Sarah Khalifa, conductora condenada a muerte en Egipto y de qué la acusan?

Sarah Khalifa es una presentadora de televisión y empresaria egipcia de 39 años que fue condenada a muerte por ahorcamiento, junto con otras 11 personas, por su presunta participación en una organización dedicada a fabricar y comercializar drogas sintéticas.

El fallo fue emitido el sábado 5 de septiembre por un tribunal de El Cairo. En total, el proceso involucró a 28 acusados: 12 recibieron la pena capital, nueve fueron sentenciados a cadena perpetua y siete quedaron absueltos.

Instagram: Sarah Khalifa

¿Quién es Sarah Khalifa?

Conocida dentro de la televisión egipcia, Khalifa alcanzó popularidad como conductora de “Mission Impossible”, un programa centrado en temas de seguridad y delincuencia que fue transmitido por el canal privado Al-Mehwar.

Fuera de los medios de comunicación, la presentadora también desarrolló una faceta como empresaria. Es propietaria de una clínica de cirugía estética y de una compañía dedicada a producir y organizar fiestas y otros eventos.

Instagram: Sarah Khalifa

En redes sociales logró reunir a más de 2.5 millones de seguidores en Instagram. Su fama provocó que el caso tuviera una amplia repercusión después de conocerse la sentencia dictada en su contra.

¿Por qué Sarah Khalifa fue condenada a muerte?

Según las investigaciones, la conductora formaba parte de una organización criminal que conseguía materiales del extranjero para elaborar drogas sintéticas y posteriormente venderlas.

A Khalifa se le atribuyó la tarea de aportar parte del dinero utilizado por el grupo. Las autoridades también sostienen que viajó fuera de Egipto para reunirse con dos de los principales acusados y ayudar a coordinar la compra y el traslado de las materias primas.

Instagram: Sarah Khalifa

Como parte de las diligencias, fueron asegurados más de 750 kilogramos de narcóticos y sustancias utilizadas en su fabricación. Además, se localizaron dos departamentos que presuntamente funcionaban como laboratorios clandestinos.

Entre las pruebas presentadas por la acusación se encuentran testimonios, conversaciones, fotografías, videos y otros archivos digitales. A esto se sumó el decomiso de armas de fuego y municiones que no contaban con los permisos correspondientes.

“He sido víctima de una injusticia”: Sarah Khalifa niega los delitos

Frente al tribunal, la presentadora rechazó las acusaciones y afirmó que no tenía relación con la fabricación ni con la venta de drogas. Durante una de las audiencias lloró y pidió “misericordia y humanidad” antes de insistir en su inocencia.

“Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida… Juro por Dios Todopoderoso, con el juramento más solemne, que he sido víctima de una injusticia”.

Instagram: Sarah Khalifa

Además del proceso por narcotráfico, Khalifa fue juzgada en un caso distinto relacionado con la retención y agresión de un joven. Distintos reportes han señalado que este procedimiento derivó en otra pena de prisión.

¿La condena contra Sarah Khalifa puede ser apelada?

Aunque recibió una sentencia de muerte por ahorcamiento, esto no significa que será ejecutada inmediatamente. Su defensa todavía puede presentar una apelación para solicitar que una instancia superior revise el fallo.

Antes de anunciar la pena, el tribunal pidió la opinión del Gran Muftí de Egipto. Se trata de un procedimiento obligatorio dentro de la legislación egipcia cuando un caso puede terminar con una condena capital, aunque su dictamen tiene carácter consultivo.

Instagram: Sarah Khalifa

El abogado de la conductora adelantó que recurrirá la decisión. Por esta razón, la sentencia todavía no es definitiva y podría ser confirmada, modificada o anulada durante las siguientes etapas del proceso