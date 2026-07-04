Belinda cambia el "¿Y si sí?" por "¿A que sí?" y así reaccionó a los memes

Belinda volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no fue por su música ni por su participación en el Mundial 2026, sino por un divertido momento durante una entrevista. La cantante cambió la ya popular frase "¿Y si sí?", que se ha viralizado entre los aficionados mexicanos, por un inesperado "¿A que sí?", desatando una ola de memes.

Lejos de ignorar la situación, la intérprete decidió responder con humor, lo que provocó aún más reacciones entre sus seguidores.

¿Qué pasó? Belinda confundió la frase viral del Mundial 2026

Todo comenzó cuando Belinda fue entrevistada al finalizar el partido entre México y Ecuador, donde habló sobre lo mucho que disfruta la creatividad de los aficionados mexicanos y el entusiasmo con el que apoyan a la Selección Mexicana.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron sus declaraciones, sino que cambió la famosa frase "¿Y si sí?" por "¿A que sí?", un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales.

En cuestión de minutos, el momento comenzó a circular en distintas plataformas y dio origen a una gran cantidad de memes.

Belinda responde a los memes por decir "¿A que sí?"

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron con creatividad. Al tratarse de una de las cantantes más queridas por el público mexicano, muchos usuarios aprovecharon el momento para hacer bromas sin dejar de mostrarle su cariño.

Lejos de molestarse, Belinda respondió con humor a la situación. A través de sus redes sociales compartió una serie de fotografías en las que aparece usando pijama.

Estas seis imágenes fueron acompañadas del mensaje "¿A que sí???", junto con los emojis del changuito cubriéndose los ojos y una carita sonrojada entre risas, dejando claro que tomó con simpatía el error que cometió durante la entrevista.

Publicación de Belinda desata miles de reacciones

La publicación rápidamente se volvió viral y acumuló 795 mil reacciones, además de más de 5 mil comentarios.

Algunos de sus seguidores aprovecharon para elogiar su belleza y responder con corazones y mensajes de apoyo. Otros retomaron la ya famosa frase "¿A que sí?", convirtiéndola en una broma entre la cantante y sus fans.

Belinda responde a los memes tras confundir la frase viral del Mundial 2026: "¿A que sí?" Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Belinda y su participación en el Mundial 2026

Cabe recordar que Belinda ha estado muy involucrada en las actividades del Mundial 2026. La artista formó parte de la inauguración del encuentro entre México y Sudáfrica, además de asistir a distintos partidos de la Selección Mexicana, incluido el más reciente frente a Ecuador.

No obstante, la cantante reveló que ya no podrá asistir a más encuentros del torneo debido a los compromisos laborales que tiene programados en las próximas semanas.

Sin embargo, sus seguidores siguen manifestando su cariño por la artista, en especial por la forma de reaccionar con humor; así como de señalar, el cariño que le tiene a México.