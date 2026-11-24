Desde su lanzamiento en 2006, Limón y sal se convirtió en una de las canciones más reconocidas de Julieta Venegas. Su letra ha acompañado historias de amor durante dos décadas y sigue presente entre distintas generaciones de oyentes.

Sin embargo, detrás de este éxito de la cantante mexicana existe una historia personal que involucra a otro músico latinoamericano.

¿Qué significa Limón y Sal de Julieta Venegas?

A diferencia de otras canciones románticas que presentan a la pareja como alguien perfecto, Limón y sal aborda las contradicciones que existen dentro de una relación sentimental, desde los momentos de felicidad hasta aquellas situaciones que pueden generar incomodidad o desacuerdos.

La letra está narrada desde la perspectiva de una persona que reconoce las actitudes de su pareja que no siempre le agradan. Pese a ello, encuentra suficientes motivos para permanecer a su lado sin pretender modificar su personalidad.

El título de la canción funciona como una metáfora del amor. El limón representa ese componente ácido que puede aparecer durante la convivencia, mientras que la sal complementa la mezcla y le proporciona un sabor particular.

La combinación de ambos ingredientes permite entender el mensaje central de la composición, que gira alrededor de la aceptación de las diferencias y de cómo estas también forman parte de la experiencia de compartir la vida con alguien.

Aunque la composición tiene una melodía alegre, su contenido reconoce que el enamoramiento no elimina las diferencias entre dos personas. Esa combinación entre música y letra distingue a Limón y sal de las canciones centradas en el sufrimiento por una ruptura.

Julieta Venegas escribió Limón y sal junto a Jorge Villamizar, con quien mantuvo una relación sentimental. IG julietavenegasp

La historia de amor que inspiró Limón y sal de Julieta Venegas

Uno de los detalles menos conocidos sobre este éxito es que Julieta Venegas no escribió la canción sola. En los créditos de composición también aparece Jorge Villamizar, cantante colombiano conocido por su trabajo como integrante de la agrupación Bacilos.

Además de compartir su profesión, ambos músicos mantuvieron una relación sentimental. De acuerdo con el relato que Villamizar ha compartido sobre aquella etapa, algunas de sus conversaciones sirvieron como punto de partida para desarrollar la letra.

Al colombiano le llamaba la atención una expresión que utilizaba Venegas al hablar de ciertas cosas que prefería sin demasiados adornos. La referencia al limón y la sal despertó su curiosidad hasta convertirse en una idea que podía trasladar a la música.

Jorge Villamizar se encargó de desarrollar el coro, mientras que la intérprete mexicana trabajó en los versos. De esta manera, cada uno aportó una parte de la composición a partir de las experiencias y conversaciones que compartían en aquel momento.

El resultado fue una canción que podía entenderse fuera del contexto de su relación. Aunque su origen estuvo vinculado con una experiencia personal, la letra no incluye nombres ni referencias que limiten su interpretación a la historia de los compositores.

La colaboración también reunió a dos artistas que ya contaban con una trayectoria dentro de la música latinoamericana. Mientras Venegas desarrollaba su carrera como solista, Villamizar había alcanzado popularidad internacional con Bacilos gracias a canciones como Caraluna y Mi primer millón.

El videoclip de Limón y sal de Julieta Venegas recurre a los cuentos de hadas para representar el amor imperfecto. Captura de pantalla video YouTube

Cómo Limón y sal se convirtió en uno de los mayores éxitos de Julieta Venegas

La canción forma parte del álbum homónimo que Julieta Venegas presentó en mayo de 2006, una producción que llegó después del éxito comercial de Sí y que continuó con la combinación de sonidos pop y elementos acústicos de la cantante.

El material discográfico contó con la producción de Cachorro López, músico argentino que ha trabajado con diferentes figuras del pop en español. El proyecto reunió canciones sobre el enamoramiento, las despedidas y las distintas etapas que atraviesan las relaciones personales.

El lanzamiento también recibió reconocimiento de la industria musical. En 2006, el disco obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa, mientras que en 2007 recibió un Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, premio que compartió con Ricardo Arjona.

A 20 años de su lanzamiento, Limón y sal continúa disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube, donde nuevas generaciones pueden escuchar tanto la grabación original como distintas interpretaciones de la canción realizadas durante la trayectoria de Venegas.