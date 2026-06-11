¿Recuerdas pulpo Paul? Esto ocurrió después del Mundial de Sudáfrica 2010

Los Mundiales de futbol suelen dejar historias inolvidables dentro y fuera de la cancha. Algunas tienen como protagonistas a grandes estrellas del deporte, mientras que otras surgen de los lugares más inesperados.

Ese fue el caso de Paul, un pulpo que conquistó la atención del mundo gracias a una serie de pronósticos que sorprendieron incluso a los aficionados más escépticos.

A más de 15 años de aquella hazaña, su nombre continúa ligado a una de las anécdotas más curiosas en la historia de las Copas del Mundo.

¿Qué pasó con Paul, el pulpo que predijo a los ganadores del Mundial de Sudáfrica 2010? Captura de pantalla

¿Quién era Paul el pulpo y por qué se volvió famoso en el Mundial de 2010?

Paul era un pulpo común que vivía en el acuario Sea Life de Oberhausen, Alemania. Durante la Eurocopa de 2008 ya había llamado la atención por algunos pronósticos acertados relacionados con la selección alemana, aunque su verdadera fama llegó dos años después, durante el Mundial de Sudáfrica.

Antes de cada partido, los cuidadores colocaban dos recipientes transparentes con alimento, cada uno identificado con la bandera de las selecciones participantes. La primera caja que elegía Paul era interpretada como su predicción.

Lo que parecía una simple dinámica recreativa terminó por convertirse en un fenómeno internacional cuando sus pronósticos comenzaron a cumplirse uno tras otro.

¿Qué pasó con Paul, el pulpo que predijo a los ganadores del Mundial de Sudáfrica 2010? Captura de pantalla

¿Cómo hacía sus predicciones el famoso pulpo que sorprendió al mundo?

El método era tan sencillo como curioso. Cada vez que se acercaba un encuentro de la selección alemana, los cuidadores colocaban en su pecera dos compartimentos identificados con las banderas de los países que disputarían el partido. Dentro de cada uno había un recipiente con mejillones, su alimento favorito.

Paul debía elegir uno de los recipientes y esa decisión era tomada como un pronóstico sobre el resultado del encuentro.

En un principio surgieron diversas teorías para explicar sus aciertos. Una de ellas señalaba que el octópodo podía sentir atracción por determinados colores, como los de la bandera alemana. Sin embargo, especialistas explicaron que los pulpos de su especie no distinguen los colores de la misma forma que los seres humanos y que únicamente pueden diferenciar algunos tonos y contrastes.

El fenómeno despertó tal interés que incluso académicos y expertos de distintos países analizaron el comportamiento del animal en busca de una explicación.

Aunque no existía ninguna base científica detrás de sus selecciones, la precisión de sus resultados captó la atención de millones de personas alrededor del mundo. Las imágenes de sus elecciones aparecieron en programas de televisión, periódicos y plataformas digitales, lo que lo convirtió en una de las figuras más comentadas del torneo.

¿Qué pasó con Paul, el pulpo que predijo a los ganadores del Mundial de Sudáfrica 2010? Wikimedia.

Los pronósticos que convirtieron a Paul en el oráculo más famoso del futbol

La popularidad de Paul se disparó porque acertó los ocho resultados que pronosticó durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Además de anticipar correctamente los partidos de Alemania, también predijo la derrota del conjunto germano ante España en semifinales, una decisión que provocó molestia entre algunos aficionados alemanes.

Su momento más recordado llegó antes de la final entre España y Países Bajos. Paul eligió a la selección española como ganadora y, días después, el equipo dirigido por Vicente del Bosque levantó el primer título mundial de su historia tras imponerse por 1-0.

Con ese resultado, el pulpo completó una marca perfecta de ocho predicciones consecutivas acertadas durante el torneo, algo que lo convirtió en una celebridad internacional y en uno de los protagonistas más inesperados de aquella Copa del Mundo.

¿Qué pasó con Paul, el pulpo que predijo a los ganadores del Mundial de Sudáfrica 2010? Wikimedia.

¿Qué pasó con Paul el pulpo después de predecir al campeón del mundo?

Tras concluir el Mundial, los responsables del Sea Life Aquarium anunciaron que Paul se retiraría oficialmente de las predicciones deportivas.

La portavoz del acuario, Tanja Munzig, explicó que el famoso molusco dejaría atrás su etapa como "oráculo" para regresar a su rutina habitual como una de las principales atracciones para los visitantes.

Como reconocimiento a su desempeño perfecto durante la Copa del Mundo, los trabajadores del acuario le entregaron una réplica del trofeo mundialista.

Además, distintas organizaciones y aficionados intentaron trasladarlo a otros países debido a la enorme popularidad que había alcanzado. Sin embargo, Paul permaneció en Alemania hasta el final de su vida.

¿Qué pasó con Paul, el pulpo que predijo a los ganadores del Mundial de Sudáfrica 2010? Captura de pantalla

La muerte de Paul y el legado que dejó en la historia de los Mundiales

La historia de Paul tuvo un desenlace inesperado pocos meses después de alcanzar la fama mundial. El 26 de octubre de 2010, el Sea Life Centre de Oberhausen informó que el pulpo había muerto de causas naturales durante la noche.

Los responsables del acuario explicaron que su fallecimiento no resultó extraño, ya que la esperanza de vida de los pulpos comunes suele ser relativamente corta. Paul tenía alrededor de dos años y medio cuando murió, una edad considerada normal para su especie.

La noticia generó reacciones en medios de comunicación de todo el planeta. Incluso, el personal del acuario reconoció que el animal se había convertido en una historia casi tan popular como el propio Mundial de Sudáfrica.

Pocos personajes ajenos al futbol han logrado dejar una huella tan profunda en la memoria colectiva de los aficionados. Aunque su fama duró apenas unos meses, Paul demostró que las historias más inesperadas pueden convertirse en parte de la cultura popular.

Su nombre sigue apareciendo cada vez que se acerca una Copa del Mundo, como un recordatorio de aquel verano en el que un pulpo captó la atención del planeta entero.