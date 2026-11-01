Ángela Aguilar y Christian Nodal decoran calabazas de Halloween tras la polémica por Día de Muertos

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a las redes sociales para mostrar cómo celebraron Halloween. Los cantantes compartieron videos en los que enseñaron a sus seguidores cómo decoraron sus calabazas para la Noche de Brujas.

Las publicaciones aparecieron días después de la polémica que protagonizó la pareja por una fotografía romántica frente a su ofrenda de Día de Muertos. La imagen generó opiniones divididas entre los usuarios de internet, quienes cuestionaron la manera en que los esposos posaron frente al altar familiar.

Aunque los intérpretes no hicieron referencia directa a las críticas ni emitieron declaraciones al respecto en sus nuevos videos, su publicación permitió conocer otra de las actividades que compartieron durante estas fechas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal decoran calabazas de Halloween IG angela_aguilar_

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebran Halloween decorando calabazas

A través de dos videos publicados en redes sociales, Ángela Aguilar y Christian Nodal mostraron cómo prepararon sus calabazas para celebrar Halloween, en un espacio decorado con figuras de murciélagos, sombreros de bruja y guirnaldas.

Sobre una barra de madera colocaron dos calabazas que utilizaron para realizar sus diseños. Durante la actividad intercambiaron comentarios y bromas mientras preparaban las piezas para darles una apariencia relacionada con la Noche de Brujas.

Los cantantes de regional mexicano comenzaron por abrir las calabazas y retirar las semillas de su interior para después tallar las figuras de su elección. Durante el proceso, Nodal describió uno de los diseños como una "cara tenebrosa".

Ángela Aguilar y Christian Nodal decoran calabazas de Halloween IG angela_aguilar_

Nodal sorprende a Ángela Aguilar con una inesperada confesión mientras decoraban sus calabazas

Uno de los momentos que llamó la atención durante la decoración ocurrió cuando Christian Nodal reconoció que desconocía algunos detalles sobre la preparación de las calabazas de Halloween.

Al principio, el cantante parecía no tener muy claro cómo debía abrir la calabaza, hasta que Ángela le explicó: "Amor, agarra un cuchillo". Después de esto, llegó una declaración de Nodal que sorprendió a su esposa.

Mientras ambos retiraban las semillas para comenzar a tallar sus diseños, el cantante confesó que desconocía que las semillas de calabaza son comestibles. "No sé qué son las pepitas", expresó.

Aunque su esposa insistió en que las semillas son un alimento "delicioso", el cantante respondió: "Yo no sé, pero no me gusta la calabaza".

Cabe mencionar que las semillas de calabaza pueden aprovecharse como alimento después de su preparación, pues suelen consumirse tostadas y forman parte de distintas recetas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal decoran calabazas de Halloween IG angela_aguilar_

¿Por qué criticaron a Ángela Aguilar y Christian Nodal por su ofrenda de Día de Muertos?

La nueva aparición de los cantantes en redes sociales ocurrió después de la controversia que provocó una fotografía que compartieron frente a su ofrenda de Día de Muertos.

El altar apareció en las publicaciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal el 29 de octubre. Sin embargo, una de las imágenes concentró la atención de los usuarios: ambos aparecen vestidos de negro, sentados frente a la decoración y con los rostros muy cerca, aparentemente a punto de besarse.

La fotografía generó opiniones divididas. Mientras algunos seguidores consideraron que se trataba de una muestra de cariño entre los esposos, otros cuestionaron que eligieran ese espacio para una imagen romántica, pues consideraron que una ofrenda representa un lugar para recordar y honrar a los familiares fallecidos.

Entre las personas que opinaron sobre la publicación destacó Maryfer Centeno, quien compartió un video en TikTok para expresar su desacuerdo con la manera en que los cantantes posaron frente al altar.

La grafóloga señaló que la fotografía restaba protagonismo al significado de la tradición mexicana y cuestionó que la atención se centrara en la relación de los intérpretes.

Sin embargo, hasta el momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han emitido una respuesta directa a los cuestionamientos sobre la imagen que protagonizaron.

Ángela Aguilar y Christian Nodal frente a su ofrenda de Día de Muertos Instagram: Christian Nodal

Así es la ofrenda de Día de Muertos que compartieron Ángela Aguilar y Christian Nodal

Además de la fotografía que provocó las críticas, la pareja mostró algunos detalles de la ofrenda que prepararon para recordar a sus familiares fallecidos.

El montaje destacó por sus dimensiones, pues ocupó gran parte de una pared y se extendió hasta el piso. Entre sus elementos principales aparecieron flores de cempasúchil, papel picado de distintos colores, veladoras, cirios y fotografías familiares.

También sobresalieron dos calaveras monumentales colocadas a los costados del altar, así como una figura elaborada con flores de cempasúchil que hace referencia al símbolo de la familia Aguilar.

Entre los retratos que aparecieron en la decoración se encontraban los de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, abuelos de Ángela y figuras importantes de la música mexicana.

La ofrenda también incluyó alimentos y bebidas tradicionales, entre ellos pan de muerto. Todos estos elementos formaron parte del homenaje familiar que los cantantes compartieron con sus seguidores antes de la celebración de Halloween.

La pareja volvió a compartir parte de su vida cotidiana con sus seguidores a través de estas publicaciones. Así, sus celebraciones de octubre y noviembre quedaron marcadas por dos momentos que despertaron interés en redes sociales: la polémica por su fotografía frente a la ofrenda y su reciente actividad para Halloween.