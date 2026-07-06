¿De qué murió Cameron Boyce? La enfermedad que apagó la vida de la estrella de Disney

¿De qué murió Cameron Boyce? Conoce la enfermedad que apagó la vida de la estrella de Disney. Uno de los rostros que no solo demostró un talento excepcional para la actuación y la danza, sino que se caracterizó por una contagiosa alegría de vivir que iluminaba cualquier set de grabación que pisaba.

El nombre de Cameron Boyce relucía con una intensidad magnética desde sus primeras apariciones en la televisión comercial hasta la saga de Descendientes. Sin embargo, cuando su trayectoria artística se encontraba en el punto más alto y con un futuro que se vislumbraba deslumbrante en la industria de Hollywood, el destino asestó un golpe.

La mañana del 6 de julio de 2019, Cameron Boyce perdió la vida a la temprana edad de 20 años en su residencia de Los Ángeles, California. La incredulidad se apoderó de inmediato de sus compañeros de reparto, de la prensa especializada y de una inmensa comunidad de fanáticos que inundaron las plataformas digitales con mensajes de dolor y desconcierto.

En medio del luto colectivo, las interrogantes sobre cómo un joven aparentemente sano y lleno de energía pudo fallecer de manera tan repentina comenzaron a multiplicarse exponencialmente.

¿De qué murió Cameron Boyce? Disney

¿Quién era Cameron Boyce?

Nacido en el corazón de Los Ángeles en mayo de 1999, Cameron poseía una herencia cultural sumamente rica que moldeó su personalidad abierta y artística. Desde muy pequeño, mostró una fascinación absoluta por las disciplinas corporales, destacando en el breakdance, lo que lo llevó a cofundar un grupo de baile urbano junto a sus mejores amigos conocido como X Mob.

Su rostro pecoso y su inconfundible sonrisa capturaron la atención de los agentes de talento con rapidez. Su gran debut en la pantalla grande ocurrió en el año 2008 en la película de suspenso Mirrors, pero el papel que verdaderamente lo colocó en el mapa de la cultura popular fue su participación en la comedia Son como niños, donde interpretó al hijo consentido del personaje de Adam Sandler.

En Disney, Cameron comenzó su camino en la serie de comedia Jessie, compartiendo créditos con Debby Ryan. Durante cuatro temporadas y casi cien episodios, Boyce se convirtió en el alma cómica del show, interpretando a un niño travieso, bromista, experto en videojuegos y dueño de unos pasos de baile espectaculares.

Justo cuando la etapa de Jessie llegaba a su fin natural, el legendario director y coreógrafo Kenny Ortega seleccionó a Cameron para un proyecto que redefiniría los niveles de audiencia de la televisión por cable: la saga cinematográfica de Descendientes.

Boyce dio vida de forma magistral a Carlos de Vil, el hijo de la villana Cruella de Vil. Junto a sus inseparables compañeros Dove Cameron, Sofia Carson y Booboo Stewart, se convirtió en un ídolo global para la generación centennial.

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¿De qué murió Cameron Boyce?

Cameron Boyce lidiaba de forma discreta y madura con una realidad biológica que prefería mantener alejada del ojo público: epilepsia.

Según declaraciones posteriores de sus padres, Victor y Libby Boyce, Cameron experimentó su primera convulsión formal a la edad de 16 años, mientras dormía. A lo largo de su adolescencia y juventud, el actor sufrió aproximadamente cinco episodios documentados, los cuales ocurrían invariablemente durante sus periodos de sueño profundo.

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico del sistema nervioso central en el cual la actividad eléctrica cerebral se altera de manera transitoria, provocando crisis recurrentes que pueden manifestarse como convulsiones musculares violentas, periodos de ausencia o comportamientos inusuales.

Debido a la baja frecuencia de las convulsiones y al estricto apego que el actor mostraba hacia su tratamiento farmacológico, tanto su familia como su equipo de médicos consideraban que la condición se encontraba bajo un control clínico óptimo.

Sin embargo, la muerte de Cameron Boyce fue declarada como Muerte Súbita Inesperada en la Epilepsia (conocida internacionalmente por sus siglas en inglés como SUDEP, Sudden Unexpected Death in Epilepsy).

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¿Qué ocurre en el organismo durante el SUDEP?

La inmensa mayoría de los casos de SUDEP ocurren durante la noche o en periodos de sueño, con la víctima colocada en posición boca abajo, lo que dificulta la detección del evento por parte de familiares o cuidadores.

Aunque las causas exactas que detonan el SUDEP continúan siendo objeto de investigaciones, la comunidad médica ha logrado identificar varios mecanismos fisiológicos que convergen de forma trágica durante una convulsión nocturna:

Paro respiratorio central: tras una descarga eléctrica masiva en el cerebro, los centros encargados de regular la respiración de forma automática en el tronco encefálico pueden quedar temporalmente "paralizados", provocando una apnea prolongada que disminuye los niveles de oxígeno en la sangre.

tras una descarga eléctrica masiva en el cerebro, los centros encargados de regular la respiración de forma automática en el tronco encefálico pueden quedar temporalmente "paralizados", provocando una apnea prolongada que disminuye los niveles de oxígeno en la sangre. Arritmias cardíacas letales: la actividad eléctrica caótica del cerebro puede enviar señales erróneas al corazón a través del sistema nervioso autónomo, induciendo taquicardias ventriculares extremas o asistolia (paro cardíaco directo).

la actividad eléctrica caótica del cerebro puede enviar señales erróneas al corazón a través del sistema nervioso autónomo, induciendo taquicardias ventriculares extremas o asistolia (paro cardíaco directo). Supresión de la actividad cerebral: en algunos pacientes, la convulsión es seguida por un periodo de inactividad eléctrica cerebral total conocido como supresión generalizada del EEG, lo que impide que el cuerpo reaccione o despierte ante la falta de aire.

Los padres de Cameron, Victor y Libby Boyce, denunciaron la reticencia de muchos neurólogos a mencionar la existencia del SUDEP a sus pacientes recién diagnosticados con epilepsia.

Los médicos a menudo omiten hablar de este riesgo por temor a generar pánico innecesario o ansiedad en los enfermos, considerando que las probabilidades estadísticas son relativamente bajas.

Para la familia Boyce, este silencio es un error garrafal, ya que priva a las personas de la oportunidad de tomar medidas preventivas adicionales en sus casas.

Apenas unas semanas después del funeral de su hijo, fundaron de manera oficial The Cameron Boyce Foundation, una organización sin fines de lucro destinada a perpetuar las pasiones del actor y a combatir las lagunas informativas que rodean a la epilepsia.

La muerte de Cameron Boyce marcó a toda una generación que creación el actor; sin embargo, su legado sigue vigente y salvando vidas junto a sus padres, quienes hablan de la concientización médica de una enfermedad como la epilepsia.