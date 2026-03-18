¿De qué murió Aneudi Rendón, "Dr. Culichi"? El cirujano de famosas que conmocionó en redes

La noticia del fallecimiento de Aneudi Rendón Moreno se dio a conocer durante las primeras horas del día, causando sorpresa entre sus seguidores y pacientes. De acuerdo con reportes locales, el deceso ocurrió en Culiacán, ciudad donde desarrollaba gran parte de su actividad profesional.

Aunque inicialmente la información fue manejada con discreción, su familia confirmó el hecho a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde destacaron no solo su carrera médica, sino también su calidad humana.

¿De qué murió Aneudi Rendón Moreno ?

Según los primeros reportes, el cirujano habría perdido la vida a consecuencia de un paro cardiaco. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento.

La familia pidió respeto y privacidad durante los servicios funerarios, los cuales se llevarán a cabo en el municipio de Salvador Alvarado. Asimismo, no se ha emitido aún un posicionamiento oficial por parte de autoridades de salud.

Un cirujano que se volvió figura digital

Aneudi Rendón Moreno logró posicionarse como uno de los cirujanos plásticos más conocidos del noroeste del país. Su apodo, “Dr. Culichi”, se popularizó en plataformas como TikTok, donde compartía contenido sobre sus procedimientos.

Su estilo directo y la publicación de resultados “antes y después” le permitieron generar confianza entre potenciales pacientes, muchos de los cuales viajaban incluso desde Estados Unidos para atenderse con él.

muere el Dr. Culichi

Especializado en procedimientos como aumento de busto, liposucciones y escultura, el médico construyó una sólida reputación dentro del ámbito de la cirugía estética.

Cercanía con influencers y el mundo del espectáculo

El “Dr. Culichi” también era conocido por su relación con figuras del entretenimiento y creadoras de contenido, quienes recurrían a sus servicios para procedimientos estéticos.

Incluso, tuvo apariciones en proyectos musicales vinculados al regional mexicano, colaborando en videoclips del grupo Grupo Firme, lo que reforzó su imagen pública más allá del quirófano.

Su presencia constante en redes sociales y su cercanía con celebridades lo convirtieron en un referente dentro de su nicho.

muere el Dr. Culichi

Un legado entre la medicina y las redes sociales

La muerte de Aneudi Rendón Moreno deja un vacío tanto en el ámbito médico como en el digital. Colegas, pacientes y seguidores han comenzado a despedirlo con mensajes que resaltan su profesionalismo.

Más allá de la polémica que suele rodear a la cirugía estética en redes, su figura representa una nueva generación de especialistas que combinaron la práctica médica con la exposición mediática.

muere el Dr. Culichi

Hoy, su nombre vuelve a ser tendencia, pero por una razón distinta con el recuerdo de un médico que marcó a cientos de pacientes y que supo construir una identidad propia en la era digital.

AAAT*