¡Primer tráiler! Miniserie de 'Orgullo y prejuicio' en Netflix con Emma Corrin y Jack Lowden

Más de dos siglos después de su publicación en 1813, "Orgullo y prejuicio" vuelve a conquistar la pantalla. La plataforma Netflix presentó este lunes el primer tráiler oficial de la miniserie que reimagina una de las historias románticas más influyentes de la literatura universal.

El tráiler, de apenas cuarenta segundos, bastó para encender la conversación en redes sociales. En él, se observa a Elizabeth Bennet, interpretada por Emma Corrin, sentada en un tejado con vestuario georgiano, la mirada perdida en el horizonte. Su expresión combina melancolía, determinación y esa agudeza que ha convertido a “Lizzie” en uno de los personajes femeninos más queridos de todos los tiempos.

La secuencia intercala imágenes como manos aferrándose a la piedra, una flor agitándose con el viento, pasos cruzando agua lodosa y miradas que se entrelazan durante un baile. La música asciende en intensidad, marcando el tono romántico y emocional que caracterizará esta nueva versión.

Emma Corrin y Jack Lowden: una nueva Lizzie y un nuevo Darcy

El primer tráiler también permite apreciar a Jack Lowden como el enigmático Mr. Darcy, figura central del relato. La química entre ambos actores es uno de los elementos más esperados por los seguidores de la obra.

La elección de Corrin, reconocida por su versatilidad en papeles de época, y Lowden, consolidado como uno de los intérpretes británicos más sólidos de su generación, apunta a una reinterpretación profunda de los protagonistas. La producción busca acercar la historia a una nueva generación sin perder el espíritu original de Austen.

La miniserie contará con seis episodios y una ambiciosa producción ejecutiva en la que participan, además de Alderton, Laura Lankester, Will Johnston, Louise Mutter y la propia Corrin.

Un elenco de peso para la familia Bennet

La familia Bennet estará encabezada por Olivia Colman como la excéntrica señora Bennet y Rufus Sewell en el papel del patriarca. Jane será interpretada por Freya Mavor, mientras que Rhea Norwood dará vida a Lydia. Hopey Parish y Hollie Avery completan el núcleo familiar como Mary y Kitty.

En el círculo social destaca la presencia de Fiona Shaw como la imponente Lady Catherine de Bourgh, junto a Jamie Demetriou en el papel de Mr. Collins y Louis Partridge como el encantador pero cuestionable Mr. Wickham. Daryl McCormack asumirá el rol de Bingley y Siena Kelly será Caroline Bingley.

Dolly Alderton y Euros Lyn

La guionista Dolly Alderton, autora reconocida por explorar las relaciones modernas, aseguró durante la presentación que reinterpretar "Orgullo y prejuicio" es un privilegio generacional. Para ella, la novela es la base de la comedia romántica contemporánea y continúa ofreciendo nuevas capas de lectura.

Por su parte, el director Euros Lyn buscará equilibrar el respeto por la obra original con una sensibilidad actual que conecte con espectadores del siglo XXI.

El legado de una historia que nunca pasa de moda

Desde su publicación, la novela ha sido adaptada en múltiples ocasiones. La versión cinematográfica más recordada en años recientes es la dirigida por Joe Wright en 2005, protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. Aquella película no solo triplicó su presupuesto en taquilla mundial, sino que recaudó más de 120 millones de dólares y obtuvo cuatro nominaciones al Óscar, consolidándose como un referente moderno del drama romántico de época.

La expectativa para la miniserie de Netflix es elevada, especialmente en un año cargado de producciones ambientadas en el siglo XIX, como la nueva adaptación de "Sensatez y sentimiento" producida por Focus Features.

La estrategia promocional también ha sido cuidadosamente diseñada: el tráiler fue proyectado en cines del Reino Unido antes de funciones de "Cumbres borrascosas", apelando directamente a los amantes del romance literario y el cine clásico.

Romance, ironía y crítica social para una nueva generación

El atractivo de "Orgullo y prejuicio" reside en su combinación de humor sutil, tensiones familiares y aguda crítica social. Elizabeth Bennet y Mr. Darcy representan no solo una historia de amor inolvidable, sino también un retrato de orgullo, prejuicio y crecimiento personal.

Netflix aseguró en un comunicado que la serie traerá “fielmente la icónica historia de Jane Austen de regreso a la vida de quienes la aprecian y para inspirar a una nueva generación a enamorarse por primera vez”.

Con el primer vistazo ya disponible y la conversación en pleno auge, la pregunta no es si esta versión conquistará al público, sino cómo redefinirá un clásico que, generación tras generación, demuestra que el amor siempre encuentra la manera de renacer.

