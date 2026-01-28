Premios BAFTA 2026: lista completa de nominados

Los nominados a los Premios BAFTA 2026 ya fueron anunciados y entre ellos destacan títulos que han generado gran conversación durante la temporada de premios. En la lista hay desde propuestas del cine de terror, hasta dramas históricos que han conquistado al público y a la crítica en el último año.

Los BAFTA, conocidos como los Oscar británicos, se enfocan principalmente en el cine del Reino Unido, aunque también incluyen películas internacionales que han dejado huella en la industria.

premios bafta

Esto convierte a la ceremonia en una referencia importante para anticipar algunas de las tendencias rumbo a los Premios Oscar 2026.

Las películas más nominadas de los BAFTA 2026

Este año, la producción "Una batalla tras otra" encabeza la lista de nominaciones con un total de 14 nominaciones, consolidándose como una de las grandes favoritas. Le siguen de cerca "Sinners", que recientemente hizo historia en los Oscar al conseguir 16 nominaciones, con 13 menciones en los premios británicos.

Otras películas con fuerte presencia son "Hamnet" y "Marty Supreme", ambas con 11 nominaciones.

El caso de Hamnet es especialmente relevante: es la película dirigida por una mujer con más nominaciones en la historia de los BAFTA, lo que representa un hito para la representación femenina en la industria del cine británico.

Con los resultados de las nominaciones, algunos nombres empiezan a perfilarse como favoritos de la temporada. Actores como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y Jessie Buckley mantienen su lugar en la conversación hacia los Oscar, mientras que películas como "Hamnet", "I Swear" y "28 Years Later" compiten dentro de la categoría de Mejor Película Británica, una de las más relevantes para la industria local.

Lista de nominados a los BAFTA 2026

Mejor película

Los pecadores

Una batalla tras otra

Bugonia

Hamnet

Valor sentimental

Marty Supreme

Mejor dirección

Joshua Safdie por ‘Marty Supreme’

Chloé Zhao por ‘Hamnet’

Joachim Trier por ‘Valor sentimental’

Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’

Ryan Coogler por ‘Los pecadores’

Yorgos Lanthimos por ‘Bugonia’

Mejor actriz principal

Renate Reinsve por ‘Valor sentimental’

Kate Hudson por ‘Canción para dos’

Chase Infiniti por ‘Una batalla tras otra’

Emma Stone por ‘Bugonia’

Jessie Buckley por ‘Hamnet’

Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’

Mejor actor principal

Michael B. Jordan por ‘Los pecadores’

Ethan Hawke por ‘Blue Moon’

Jesse Plemons por ‘Bugonia’

Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’

Robert Aramayo por ‘I Swear’

Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’

Mejor actriz de reparto

Carey Mulligan por ‘The Ballad of Wallis Island’

Emily Watson por ‘Hamnet’

Odessa A’zion por ‘Marty Supreme’

Teyana Taylor por ‘Una batalla tras otra’

Wunmi Mosaku por ‘Los pecadores’

Inga Ibsdotter Lilleaas por ‘Valor sentimental’

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro por ‘Una batalla tras otra’

Peter Mullan por ‘I Swear’

Sean Penn por ‘Una batalla tras otra’

Stellan Skarsgard por ‘Valor sentimental’

Jacob Elordi por ‘Frankenstein’

Paul Mescal por ‘Hamnet’

Mejor guión original

‘I Swear’

‘Los pecadores’

‘Agente secreto’

‘Marty Supreme’

‘Valor sentimental’

Mejor guión adaptado

Una batalla tras otra

Bugonia

Hamnet

Pillion

The Ballad Of Wallis Island

Mejor película de habla no inglesa

Sirat

Agente secreto

Un simple accidente

Valor sentimental

La voz de Hind

Mejor película de animación

Elio

Zootrópolis 2

Little Amélie

Mejor película infantil

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootrópolis 2

Mejor película británica

28 años después

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet

I Swear

Bridget Jones: Loca por él

MR. Burton

Pillion

Steve

The Ballad Of Wallis Island

Mejor banda sonora

Hamnet

Los pecadores

Bugonia

Frankenstein

Una batalla tras otra

Mejor reparto

I Swear

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor fotografía

Frankenstein

Los pecadores

Sueños de trenes

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Mejor montaje

Los pecadores

F1: La película

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Mejor diseño de producción

Los pecadores

Una batalla tras otra

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Mejor maquillajey peinado

Los pecadores

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Wicked: Parte 2

Mejor diseño de vestuario

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Wicked: Parte 2

Mejor sonido

F1: La película

Una batalla tras otra

Frankenstein

Los pecadores

Warfare: Tiempo de guerra

Mejores efectos especiales

Cómo entrenar a tu dragón

F1: La película’

Frankenstein

Avatar: Fuego y ceniza

Laberinto en llamas

Mejor debut británico (guión, dirección o producción)

Cal McMau, Hunter Andrews y Eoin Doran por ‘Wasteman’

Harry Lighton por ‘Pillion’

Akinola Davies Jr. y Wale Davies por ‘La sombra de mi padre’

Jack King, Hollie Bryan y Lucy Meer por ‘The Ceremony’

Myrid Carter por ‘I Want in Her’

Mejor documental

2.000 metros hasta Andriivka

Cover-Up: Un periodista en las trincheras

La vecina perfecta

Mr. Nobody contra Putin

Apocalipsis en los trópicos

Mejor cortometraje

Magid/Zafar

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Nostalgie

Terence

Mejor cortometraje de animación británico

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

