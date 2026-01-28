Premios BAFTA 2026: lista completa de nominados
Te contamos quiénes son los nominados a los Premios BAFTA 2026. Desde 'Hamnet' hasta 'Sinners'; estas son las películas y actores que dominan la temporada de premios.
Los nominados a los Premios BAFTA 2026 ya fueron anunciados y entre ellos destacan títulos que han generado gran conversación durante la temporada de premios. En la lista hay desde propuestas del cine de terror, hasta dramas históricos que han conquistado al público y a la crítica en el último año.
Los BAFTA, conocidos como los Oscar británicos, se enfocan principalmente en el cine del Reino Unido, aunque también incluyen películas internacionales que han dejado huella en la industria.
Esto convierte a la ceremonia en una referencia importante para anticipar algunas de las tendencias rumbo a los Premios Oscar 2026.
Las películas más nominadas de los BAFTA 2026
Este año, la producción "Una batalla tras otra" encabeza la lista de nominaciones con un total de 14 nominaciones, consolidándose como una de las grandes favoritas. Le siguen de cerca "Sinners", que recientemente hizo historia en los Oscar al conseguir 16 nominaciones, con 13 menciones en los premios británicos.
Otras películas con fuerte presencia son "Hamnet" y "Marty Supreme", ambas con 11 nominaciones.
El caso de Hamnet es especialmente relevante: es la película dirigida por una mujer con más nominaciones en la historia de los BAFTA, lo que representa un hito para la representación femenina en la industria del cine británico.
Con los resultados de las nominaciones, algunos nombres empiezan a perfilarse como favoritos de la temporada. Actores como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y Jessie Buckley mantienen su lugar en la conversación hacia los Oscar, mientras que películas como "Hamnet", "I Swear" y "28 Years Later" compiten dentro de la categoría de Mejor Película Británica, una de las más relevantes para la industria local.
Lista de nominados a los BAFTA 2026
Mejor película
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Bugonia
- Hamnet
- Valor sentimental
- Marty Supreme
Mejor dirección
- Joshua Safdie por ‘Marty Supreme’
- Chloé Zhao por ‘Hamnet’
- Joachim Trier por ‘Valor sentimental’
- Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’
- Ryan Coogler por ‘Los pecadores’
- Yorgos Lanthimos por ‘Bugonia’
Mejor actriz principal
- Renate Reinsve por ‘Valor sentimental’
- Kate Hudson por ‘Canción para dos’
- Chase Infiniti por ‘Una batalla tras otra’
- Emma Stone por ‘Bugonia’
- Jessie Buckley por ‘Hamnet’
- Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’
Mejor actor principal
- Michael B. Jordan por ‘Los pecadores’
- Ethan Hawke por ‘Blue Moon’
- Jesse Plemons por ‘Bugonia’
- Leonardo DiCaprio por ‘Una batalla tras otra’
- Robert Aramayo por ‘I Swear’
- Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’
Mejor actriz de reparto
- Carey Mulligan por ‘The Ballad of Wallis Island’
- Emily Watson por ‘Hamnet’
- Odessa A’zion por ‘Marty Supreme’
- Teyana Taylor por ‘Una batalla tras otra’
- Wunmi Mosaku por ‘Los pecadores’
- Inga Ibsdotter Lilleaas por ‘Valor sentimental’
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro por ‘Una batalla tras otra’
- Peter Mullan por ‘I Swear’
- Sean Penn por ‘Una batalla tras otra’
- Stellan Skarsgard por ‘Valor sentimental’
- Jacob Elordi por ‘Frankenstein’
- Paul Mescal por ‘Hamnet’
Mejor guión original
- ‘I Swear’
- ‘Los pecadores’
- ‘Agente secreto’
- ‘Marty Supreme’
- ‘Valor sentimental’
Mejor guión adaptado
- Una batalla tras otra
- Bugonia
- Hamnet
- Pillion
- The Ballad Of Wallis Island
Mejor película de habla no inglesa
- Sirat
- Agente secreto
- Un simple accidente
- Valor sentimental
- La voz de Hind
Mejor película de animación
- Elio
- Zootrópolis 2
- Little Amélie
Mejor película infantil
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootrópolis 2
Mejor película británica
- 28 años después
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Bridget Jones: Loca por él
- MR. Burton
- Pillion
- Steve
- The Ballad Of Wallis Island
Mejor banda sonora
- Hamnet
- Los pecadores
- Bugonia
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
Mejor reparto
- I Swear
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Los pecadores
- Sueños de trenes
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
Mejor montaje
- Los pecadores
- F1: La película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
Mejor diseño de producción
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
Mejor maquillajey peinado
- Los pecadores
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Wicked: Parte 2
Mejor diseño de vestuario
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
- Wicked: Parte 2
Mejor sonido
- F1: La película
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Los pecadores
- Warfare: Tiempo de guerra
Mejores efectos especiales
- Cómo entrenar a tu dragón
- F1: La película’
- Frankenstein
- Avatar: Fuego y ceniza
- Laberinto en llamas
Mejor debut británico (guión, dirección o producción)
- Cal McMau, Hunter Andrews y Eoin Doran por ‘Wasteman’
- Harry Lighton por ‘Pillion’
- Akinola Davies Jr. y Wale Davies por ‘La sombra de mi padre’
- Jack King, Hollie Bryan y Lucy Meer por ‘The Ceremony’
- Myrid Carter por ‘I Want in Her’
Mejor documental
- 2.000 metros hasta Andriivka
- Cover-Up: Un periodista en las trincheras
- La vecina perfecta
- Mr. Nobody contra Putin
- Apocalipsis en los trópicos
Mejor cortometraje
- Magid/Zafar
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
- Nostalgie
- Terence
Mejor cortometraje de animación británico
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
