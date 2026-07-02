Hay preguntas que nacen como un simple meme y, con el paso de los años, terminan formando parte de la conversación entre los fans. Eso fue justamente lo que ocurrió con los Minions y una duda que aparece constantemente en redes sociales: si estos personajes siempre buscan servir al villano más poderoso de cada época, ¿por qué nunca estuvieron al lado de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial?

La pregunta volvió a cobrar fuerza recientemente y llegó hasta Pierre Coffin, creador de los Minions, quien decidió responder de una vez por todas con una explicación basada en la historia oficial de la franquicia.

¿Por qué los Minions nunca ayudaron a Hitler? Pierre Coffin pone fin a las dudas Universal

La respuesta oficial del creador de los Minions sobre Hitler y los Minions

Durante una conversación sobre la franquicia, Pierre Coffin fue cuestionado sobre el lugar donde se encontraban los Minions entre 1939 y 1945, época en la que Hitler era el gran villano de la historia.

"Estaban exiliados en la cueva".

Con esa frase confirmó que, dentro de la cronología de las películas, los Minions permanecieron completamente aislados del mundo durante ese periodo.

La explicación coincide con lo que se muestra en la película Minions (2015), donde se cuenta que, tras perder accidentalmente a varios de los villanos a los que servían, el grupo cayó en una profunda tristeza y decidió esconderse en una cueva de hielo.

Según esa historia, permanecieron ahí desde 1812 hasta 1968, cuando Kevin, Stuart y Bob emprendieron la búsqueda de un nuevo líder.

Eso significa que nunca estuvieron presentes durante la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, no participaron en ninguno de esos acontecimientos.

¿Por qué los Minions nunca ayudaron a Hitler? Pierre Coffin pone fin a las dudas Captura de pantalla

¿Por qué surgió esa teoría en internet?

La duda apareció porque una de las características principales de los Minions es que siempre buscan seguir al villano más temido de cada época.

A lo largo de las películas, se les ve acompañando a personajes históricos y ficticios con la intención de ayudarlos, aunque casi siempre terminan provocando desastres por accidente.

Ese detalle hizo que muchos usuarios comenzaran a preguntarse qué había ocurrido durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

Con el tiempo, la pregunta se convirtió en uno de los memes más repetidos sobre la franquicia. En redes sociales y foros de internet aparecieron cientos de publicaciones imaginando distintos escenarios, desde teorías elaboradas hasta bromas sobre la torpeza de los personajes.

Muchos seguidores incluso coincidían en que, si los Minions realmente hubieran estado presentes, probablemente habrían arruinado cualquier plan de su supuesto líder, tal como ocurre constantemente en las películas de Mi Villano Favorito.

¿Por qué los Minions nunca ayudaron a Hitler? Pierre Coffin pone fin a las dudas IMDb

El otro mito que también circuló sobre los Minions

La popularidad de estos personajes también dio pie a otra teoría que se difundió durante varios años en internet.

Algunas publicaciones afirmaban que el diseño de los Minions estaba inspirado en niños judíos utilizados para experimentos durante el régimen nazi. La supuesta evidencia era una fotografía antigua que comenzó a compartirse en redes sociales.

Sin embargo, esa versión fue desmentida.

La imagen viral no corresponde a víctimas de experimentos, sino a buzos británicos que utilizaban cascos de inmersión de principios del siglo XX. Además, nunca ha existido información oficial que relacione el diseño de los Minions con ese episodio histórico.

Se trata de una teoría falsa que se fue difundiendo conforme crecía la popularidad de la franquicia.

¿Por qué los Minions nunca ayudaron a Hitler? Pierre Coffin pone fin a las dudas Captura de pantalla

Un universo lleno de detalles que sigue despertando curiosidad

Desde que aparecieron por primera vez en Mi Villano Favorito, los Minions han protagonizado todo tipo de historias ambientadas en distintas épocas.

Su origen, su lenguaje y su peculiar forma de elegir líderes han provocado que los seguidores analicen con detalle la cronología de las películas y planteen preguntas que, en algunos casos, terminan llegando hasta los propios creadores.