¿Elton John dará concierto en México?; misteriosa imagen desata rumores

Elton John ha llamado la atención entre sus fans mexicanos, ya que ha circulado versiones sobre un posible regreso a México para ofrecer un concierto de despedida. Aunque por ahora no existe un anuncio oficial del cantante ni se han confirmado los detalles del evento, una publicación en redes sociales desató la emoción entre sus seguidores.

¿Por qué surgió el rumor de un concierto de Elton John en México?

Las especulaciones comenzaron tras una publicación realizada por Banorte, en la que aparecen los icónicos lentes del intérprete sobre un piano. La imagen está acompañada del mensaje:

“Una leyenda de la música regresa a México y nuestro estadio será testigo de una despedida histórica”.

Ese adelanto hizo que muchos fanáticos relacionaran la publicación con Elton John, aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte del artista o de su equipo sobre una presentación en la Ciudad de México.

Foto: AFP

¿Cuándo podría realizarse el concierto de Elton John?

Por ahora no existe una fecha confirmada ni información sobre la venta de boletos. Sin embargo, algunos seguidores consideran que, si el concierto llega a concretarse, podría realizarse durante el último trimestre del año.

Esta posibilidad surge porque Elton John tiene prevista una participación en el festival Rock in Rio, en Brasil, a finales de septiembre, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible visita a otros países de Latinoamérica.

Captura de pantalla

¿Cuándo fue la última vez que Elton John visitó México?

La expectativa por un posible regreso del músico también se debe a que han pasado más de 10 años desde su última presentación en el país.

Su visita más reciente ocurrió en 2012, cuando ofreció varios conciertos en el Auditorio Nacional. Dos años antes, en abril de 2010, protagonizó un espectáculo en Chichén Itzá, Yucatán, considerado uno de los eventos más recordados de su trayectoria en México.

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Ahora solo queda esperar si las especulaciones se convierten en realidad y si el legendario cantante confirma un nuevo encuentro con el público mexicano.