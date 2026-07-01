¿Por qué Marlon Brando RECHAZÓ el Oscar por "El Padrino"?

Cuando se habla de los momentos más impactantes en la historia de los Premios Oscar, uno de los primeros que viene a la mente ocurrió el 27 de marzo de 1973. Esa noche, Marlon Brando fue anunciado como ganador del premio a Mejor Actor por su inolvidable interpretación de Vito Corleone en El Padrino, pero el actor rechazó la estatuilla y convirtió la ceremonia en un escenario de protesta.

¿Quién recibió el Óscar por Marlon Brando?

El actor nunca subió al escenario. En su lugar apareció una joven activista indígena llamada Sacheen Littlefeather para rechazar la estatuilla en su nombre, protagonizando uno de los actos de protesta más recordados de Hollywood.

La activista Sacheen Littlefeather fue la encargada de subir al escenario y explicar, en menos de un minuto, las razones del actor. Cortesía Wikipedia

Brando fue objeto de fuertes críticas. Muchos consideraron que utilizó la ceremonia para hacer política, mientras otros defendieron su decisión como un acto de coherencia con las causas sociales que apoyaba desde hacía años.

¿Por qué Marlon Brando decidió rechazar el Oscar por El Padrino?

En aquel momento, Brando atravesaba un renacimiento profesional. Durante la década de los sesenta su relación con la industria había sido complicada: era considerado un actor difícil, varias de sus películas no lograron el éxito esperado y muchos ejecutivos dudaban de su capacidad para encabezar grandes producciones.

Aunque Brando ganó por su inolvidable interpretación de Vito Corleone, decidió convertir la ceremonia en una plataforma de denuncia social. IMDb

Incluso, Francis Ford Coppola tuvo que insistir para convencer a los estudios de que él era el indicado para interpretar al patriarca de la familia Corleone.

El resultado fue un fenómeno cinematográfico. Su trabajo en El Padrino fue aclamado por la crítica y prácticamente aseguró el Oscar como Mejor Actor. Sin embargo, Brando tenía otros planes.

Lejos de interesarle el reconocimiento personal, el actor llevaba años denunciando la forma en que Hollywood retrataba a los pueblos indígenas de Estados Unidos.

La decisión no surgió de manera improvisada y le costó críticas a ambos actores. IMDb

Además, seguía de cerca el conflicto que se desarrollaba en Wounded Knee, donde integrantes del Movimiento Indio Americano mantenían una protesta para denunciar décadas de discriminación y abusos contra las comunidades originarias.

Convencido de que el escenario de los Oscar era una oportunidad única para llamar la atención sobre esa realidad, Brando decidió no asistir a la ceremonia y en su lugar pidió a Sacheen Littlefeather, actriz y activista de ascendencia apache y yaqui, que representara su postura.

¿Qué le pasó a Sacheen Littlefeather?

Las consecuencias fueron especialmente duras para Littlefeather. Durante años aseguró que fue marginada profesionalmente, recibió amenazas y enfrentó campañas de desprestigio que limitaron sus oportunidades laborales en Hollywood. Su participación en aquella ceremonia terminó marcando el resto de su carrera.

Décadas después, la Academia reconoció el daño causado y ofreció una disculpa oficial a Littlefeather por el trato que recibió. IMDb

Con el paso del tiempo, la percepción de aquel episodio cambió considerablemente. Décadas después, la Academia de Hollywood reconoció públicamente que Sacheen Littlefeather fue tratada de manera injusta tras su intervención.

En 2022, pocos meses antes de su fallecimiento, recibió una disculpa oficial y fue homenajeada en el Museo de la Academia, donde se destacó el valor de su participación en una de las noches más recordadas de los Óscar.

¿Qué hizo Marlon Brando con su Óscar?

Aquel episodio también dejó una curiosa historia detrás de la estatuilla rechazada. Como nadie había previsto qué hacer con un Óscar no aceptado, Roger Moore permaneció con el trofeo durante el resto de la velada antes de devolverlo a la Academia.

La decisión de Marlon Brando sigue siendo uno de los momentos más polémicos e influyentes en la historia de los Oscar. IMDb

Con el paso de los años surgieron versiones sobre el destino de esa estatuilla e incluso un enredo relacionado con números de serie duplicados, convirtiéndola en una de las piezas más comentadas en la historia de los premios.

Más de cinco décadas después, la negativa de Marlon Brando sigue siendo uno de los gestos más simbólicos del cine.