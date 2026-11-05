Lionsgate confirmó que desarrolla una película animada de John Wick con Keanu Reeves

Lionsgate dio luz verde al desarrollo de una película animada de John Wick. El actor Keanu Reeves cerró formalmente el acuerdo para prestar su voz al letal y legendario asesino. Los portales especializados TheWrap y Variety confirmaron la oficialización del proyecto este 5 de noviembre de 2026.

El estudio adelantó las primeras ideas de esta producción durante su panel en la convención CinemaCon 2025. Los directivos mantuvieron la propuesta en desarrollo continuo durante más de un año hasta asegurar el regreso del protagonista original. El nuevo formato marca una evolución definitiva para la exitosa franquicia de acción.

Keanu Reeves volverá a dar vida a John Wick, ahora en una versión animada. Foto: Lionsgate

La decisión de migrar hacia la animación surgió del interés genuino de los creadores originales. El director Chad Stahelski expresó años atrás su deseo de adaptar el universo del personaje al estilo anime. Los primeros reportes de los medios documentaron estos planes desde inicios del año 2024.

El origen sangriento: La Tarea Imposible

El guion explorará a fondo la mítica Tarea Imposible, un evento que los fanáticos conocen de oídas pero nunca atestiguaron en pantalla. La historia ocurre justo antes de los sucesos mostrados en la primera entrega de 2014. John Wick recibió el encargo de exterminar a todos sus rivales criminales en una sola noche de carnicería pura.

Esta misión suicida representaba el único camino para romper sus juramentos de sangre con la organización de la Alta Mesa. El objetivo principal del asesino consistía en abandonar definitivamente su violenta profesión para construir una vida tranquila al lado de Helen, la mujer que conquistó su corazón.

La película animada de John Wick contará la historia de la Tarea Imposible. Foto: Lionsgate

El jefe mafioso Viggo Tarasov narró las consecuencias de aquella masacre en los primeros minutos de la cinta original. Ahora, los espectadores presenciarán directamente las hazañas letales del joven mercenario. El formato animado otorga libertad total para diseñar coreografías de combate y situaciones extremas que resultarían imposibles de filmar en acción real.

Renovación en el equipo creativo y futuro de la saga

El cineasta Shannon Tindle, responsable de la cinta Ultraman: Rising y creador de la historia de Kubo and the Two Strings, asume la dirección del largometraje. El libreto final quedó a cargo de los escritores Ryan y Kaz Firpo, reconocidos por su trabajo previo en la película Eternals de Marvel.

Esta dupla de guionistas reemplazó a Vanessa Taylor, quien lideraba la escritura del proyecto según los anuncios del año 2025. El equipo de producción alinea a figuras clave de las películas en acción real. Chad Stahelski funge como productor principal junto a Basil Iwanyk, Erica Lee, la productora Point Grey y el propio Keanu Reeves.

Un nuevo capítulo de la historia de John Wick saldrá a la luz. Foto: Lionsgate

Lionsgate mantiene en estricto secreto la fecha oficial para el estreno global y los planes de distribución para los cines de México. Las compañías involucradas evitan revelar diseños conceptuales, títulos definitivos o adelantos en video. La fase de preproducción avanza a puerta cerrada bajo total hermetismo.

La llegada de esta precuela animada opera de manera completamente independiente al desarrollo de John Wick 5. El estudio prepara simultáneamente esa continuación cinematográfica, demostrando que el universo del legendario Baba Yaga cuenta con mucho material por delante antes de considerar un retiro verdadero.