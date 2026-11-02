¿Por qué Harry Styles se disfrazó de rata con pizza en Halloween? Esta es la razón

Harry Styles volvió a celebrar Halloween sobre el escenario, pero esta vez dejó de lado los personajes de películas y las estrellas de la música para elegir un disfraz inesperado que tenía una conexión especial con Nueva York.

El cantante británico apareció vestido de rata con una porción de pizza durante su concierto del 31 de octubre de 2026 en el Madison Square Garden, donde ofreció la última presentación de su residencia de 30 fechas.

La elección formó parte de Harryween, el espectáculo temático de Halloween que Styles organiza desde 2021 y en el que suele sorprender a sus seguidores con disfraces, referencias a la cultura popular y versiones de canciones de otros artistas.

Harry Styles concluyó su residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden con una celebración especial de Harryween 2026. IG harrystyles

Esta es la razón por la que Harry Styles se disfrazó de rata con pizza en Halloween

El disfraz de Harry Styles estuvo inspirado en Pizza Rat, una rata que se volvió famosa en internet después de aparecer en un video mientras arrastraba una rebanada de pizza por las escaleras del metro de Nueva York.

La grabación comenzó a circular en 2015 y rápidamente se convirtió en una referencia de la ciudad, principalmente por la peculiar escena del pequeño animal intentando transportar un pedazo de comida mucho más grande que él.

Para recrear al personaje, Styles utilizó un traje completo de felpa marrón, acompañado de patas rosadas, una cola larga y unos lentes oscuros. También llevó una enorme rebanada de pizza de utilería.

El cantante recorrió el escenario con el disfraz mientras ofrecía su último concierto en el recinto neoyorquino. Su banda también participó en la celebración con vestuarios inspirados en distintos elementos representativos de Nueva York.

Más adelante, el músico cambió de ropa y apareció con una camiseta que decía “I Am a Rat”, además de conservar algunos accesorios relacionados con el animal.

La noche también incluyó una versión de Psycho Killer, canción de Talking Heads que Styles interpretó por primera vez durante su gira Together, Together.

Harry Styles también se disfrazó de Elvis Presley y recordó The X Factor

La celebración de Harryween comenzó el 30 de octubre, cuando Harry Styles apareció caracterizado como Elvis Presley durante el primero de sus dos conciertos especiales de Halloween.

El cantante utilizó un traje blanco inspirado en los vestuarios del rey del rock, con pantalones acampanados, una capa de satén y lentes dorados.

Los músicos y bailarines que lo acompañaron también participaron en la temática, aunque en esta ocasión eligieron representar distintas etapas de la carrera de Styles.

Sin embargo, uno de los momentos más personales de la noche llegó cuando el intérprete decidió cambiar de vestuario para recordar sus inicios en la industria musical.

Styles recreó la ropa que utilizó cuando tenía 16 años y se presentó a una audición del programa británico The X Factor en 2010, antes de convertirse en integrante de One Direction.

Como parte de la referencia, interpretó Isn’t She Lovely, de Stevie Wonder, la misma canción que cantó frente a los jueces durante aquella audición.

El músico también recordó una de las frases que dijo cuando se presentó ante el jurado, al mencionar que trabajaba en una panadería antes de participar en el concurso.

Harry Styles celebró Harryween 2026 con disfraces temáticos y referencias a distintas etapas de su carrera musical. IG harrystyles

Harry Styles cerró su residencia de 30 conciertos en Nueva York

Los espectáculos de Halloween también marcaron el final de una etapa importante para Harry Styles, quien completó 30 presentaciones consecutivas en el Madison Square Garden como parte de su gira Together, Together.

La residencia comenzó el 26 de agosto y terminó el 31 de octubre de 2026, superando la marca de 15 conciertos que el propio cantante había conseguido en el mismo recinto durante 2022.

Aquella primera residencia también fue reconocida con un cartel conmemorativo que se colocó en las instalaciones del Madison Square Garden.

Para celebrar su nueva marca, el basquetbolista Jalen Brunson, jugador de los New York Knicks, apareció durante el último concierto para entregarle otro reconocimiento por sus 30 presentaciones.

Brunson también participó en la temática de Halloween al utilizar un atuendo inspirado en Styles, con gorra y audífonos, antes de presentar el cartel conmemorativo frente al público.

La residencia formó parte de la gira mundial Together, Together, con la que el cantante promociona su nueva etapa musical y que continuará con presentaciones fuera de Estados Unidos.

Harry Styles se disfrazó de Elvis Presley durante la primera noche de Harryween 2026 en el Madison Square Garden. IG harrystyles

¿Cuáles han sido los disfraces de Harry Styles en Harryween?

Aunque la rata de la pizza fue una de sus elecciones más particulares, Harry Styles ha convertido los disfraces en una tradición dentro de sus conciertos de Halloween.

El concepto de Harryween comenzó en 2021 durante su gira Love on Tour, cuando organizó dos presentaciones especiales en el Madison Square Garden y eligió personajes reconocibles del cine y la cultura popular.

Entre los disfraces que ha utilizado se encuentran

Dorothy de El mago de Oz en 2021 , con vestido azul y zapatillas rojas. Esa noche interpretó Somewhere Over the Rainbow.

, con vestido azul y zapatillas rojas. Esa noche interpretó Somewhere Over the Rainbow. Payaso Pierrot en 2021 , con un traje blanco de volantes y maquillaje facial. Durante el concierto cantó Toxic, de Britney Spears.

, con un traje blanco de volantes y maquillaje facial. Durante el concierto cantó Toxic, de Britney Spears. Danny Zuko de Grease en 2022 , con chaqueta de cuero, camiseta y pantalones negros. Interpretó Hopelessly Devoted to You, canción popularizada por Olivia Newton-John.

, con chaqueta de cuero, camiseta y pantalones negros. Interpretó Hopelessly Devoted to You, canción popularizada por Olivia Newton-John. Elvis Presley en 2026, con un traje blanco inspirado en los vestuarios que utilizaba el cantante durante sus presentaciones.

con un traje blanco inspirado en los vestuarios que utilizaba el cantante durante sus presentaciones. Pizza Rat en 2026, con un disfraz de rata marrón y una rebanada de pizza, inspirado en el video viral del metro de Nueva York.

Harry Styles cerró Harryween 2026 disfrazado de Pizza Rat, la rata que se volvió viral en el metro de Nueva York. X @thehsbrasil

En 2022, Harryween se celebró en el Kia Forum de Inglewood, California, mientras que en 2026 regresó al Madison Square Garden de Nueva York.

Después de concluir sus conciertos en Estados Unidos, Harry Styles tiene programadas nuevas presentaciones de Together, Together en Australia, donde continuará la gira a partir del 27 de noviembre de 2026.