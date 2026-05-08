México late al ritmo de BTS

Bastó un saludo desde un balcón de Palacio Nacional para que el Zócalo se uniera en miles de gritos.

Más de 50 mil ARMY ocuparon el miércoles la plaza principal de la Ciudad de México para darle la bienvenida a J-Hope, Jungkook, V, RM, Jin, Suga y Jimin, previo a que el jueves dieran el primero de sus tres conciertos en la capital del país.

“Te amo”, “Te quiero”, “Los extrañamos”, “México, mucho picante” fueron algunas de las frases que los siete máximos artistas del K-pop lanzaron a su fandom, acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien minutos antes tuvieron una reunión y le regalaron un disco de vinilo.

En sus redes sociales, la Presidenta compartió: “Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”.

BTS recibió el cariño de una multitud que tiñó la plaza de púrpura. Especial

Sheinbaum resaltó la labor de la banda. “El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión”.