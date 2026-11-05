Ozzfest llega a México en 2027, ¿cuándo es la preventa de boletos?

El heavy metal tendrá un encuentro especial en México con la llegada de Ozzfest, uno de los festivales más representativos de este género musical. Después de varios años sin nuevas ediciones, el proyecto creado por Ozzy y Sharon Osbourne regresará en 2027 con tres presentaciones internacionales, una de ellas en territorio mexicano.

El anuncio representa una noticia importante para los seguidores del rock y el metal, pero también tiene un significado especial por la ausencia de Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio de 2025. Ahora, su esposa Sharon estará al frente de la selección de artistas que integrarán el cartel.

Esta nueva edición busca mantener vivo el legado del llamado Príncipe de las Tinieblas y recuperar el espíritu de un festival que, durante décadas, impulsó a importantes agrupaciones del género.

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¿Cuándo y dónde será Ozzfest 2027 en México?

Ozzfest llegará a México el sábado 18 de septiembre de 2027, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Con esta primera edición en el país, el festival ampliará su presencia internacional y tendrá lugar en una de las naciones con una importante comunidad de seguidores del heavy metal.

Cabe destacar que la presentación mexicana no será la única fecha del encuentro musical, pues formará parte de tres espectáculos programados para 2027. De acuerdo con el anuncio oficial, Ozzfest tendrá su primera presentación el 10 de julio en The National Bowl, en Milton Keynes, Reino Unido.

Posteriormente, el festival regresará a Estados Unidos el 11 de septiembre, con un espectáculo en Glen Helen Amphitheater, en San Bernardino, California. Una semana después llegará a la capital mexicana, donde concluirá esta serie de presentaciones anunciadas por Live Nation.

La llegada del festival también representa una oportunidad para que el público mexicano forme parte de una propuesta musical que marcó la historia del metal desde la década de los noventa.

Ozzfest llega a México en 2027, ¿Cuándo es la preventa de boletos? IG theozzfest

¿Cuándo es la venta anticipada de boletos para Ozzfest México 2027?

Los seguidores del heavy metal que quieran asistir a Ozzfest México 2027 podrán adquirir sus entradas a partir del viernes 6 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, a través de la modalidad Early Bat Tickets.

Esta venta anticipada estará disponible para las tres presentaciones anunciadas en Reino Unido, Estados Unidos y México. Por lo tanto, quienes deseen acudir al Estadio GNP Seguros tendrán la oportunidad de buscar sus boletos desde esa fecha, por medio de Ticketmaster.

¿Cuánto cuestan los boletos para Ozzfest en el Estadio GNP Seguros?

Aunque ya se conoce la fecha de la venta anticipada, los organizadores todavía no han publicado los precios de los boletos para Ozzfest México 2027.

Hasta el momento, tampoco se han revelado el mapa de localidades, las zonas disponibles ni las condiciones completas de compra para la presentación mexicana. Por esta razón, los seguidores tendrán que esperar los próximos anuncios de Live Nation y Ozzfest para conocer cuánto costará asistir al festival.

La recomendación es adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales de venta, con el propósito de evitar fraudes o boletos de procedencia dudosa.

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¿Qué bandas estarán en el cartel de Ozzfest México 2027?

Uno de los anuncios más esperados por los seguidores del festival es la alineación de artistas que participarán en su regreso. Sin embargo, hasta el momento, los organizadores no han revelado los nombres de las bandas que actuarán en México.

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales oficiales de Ozzfest, Sharon Osbourne, cofundadora del festival, estará a cargo de la selección musical y buscará conservar la esencia de este encuentro dedicado al rock y al metal.

Por ahora, los interesados tendrán que esperar para conocer las agrupaciones que formarán parte de esta edición. La venta anticipada se realizará antes de la revelación del cartel, por lo que los fanáticos tendrán que decidir si compran sus entradas sin conocer todavía a todos los participantes.

Durante sus distintas ediciones, Ozzfest recibió a agrupaciones que se convirtieron en referentes del género, entre ellas Slipknot, System of a Down, Disturbed, Marilyn Manson y Rob Zombie.

Además, el festival se distinguió por impulsar a músicos emergentes y ofrecerles un espacio junto a artistas reconocidos. Esta característica fue una de las principales apuestas de Ozzy y Sharon Osbourne cuando crearon el proyecto hace 30 años.

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¿Por qué regresa Ozzfest en 2027 y qué pasó con el festival?

Ozzfest nació en 1996 por iniciativa de Ozzy Osbourne y su esposa Sharon, quienes buscaron crear un festival dedicado al heavy metal después de que el cantante enfrentara dificultades para conseguir espacios en otros encuentros musicales.

La primera edición se realizó como un evento de dos días y, debido a la respuesta del público, el proyecto evolucionó hasta convertirse en un festival itinerante que recorrió diferentes ciudades de Estados Unidos y otros países.

Ozzy fue el primero en lanzar su propio festival de metal itinerante, señaló Sharon Osbourne, cofundadora de Ozzfest

A lo largo de su historia, el encuentro ayudó a impulsar agrupaciones de distintas generaciones y se convirtió en una plataforma importante para el desarrollo del metal y sus diferentes vertientes.

Sin embargo, después de varios años de actividad, el festival dejó de realizarse de manera regular. Su última edición tuvo lugar el 31 de diciembre de 2018 en The Forum, en Inglewood, California, con Ozzy Osbourne como uno de los principales atractivos de la noche.

El regreso anunciado para 2027 llega después de la muerte del músico británico, ocurrida el 22 de julio de 2025, a los 76 años. Ozzy fue una de las figuras más influyentes del heavy metal, tanto por su trayectoria como vocalista de Black Sabbath como por su carrera en solitario.

Sharon Osbourne destacó que el festival siempre será una parte importante del legado de su esposo y recordó su papel en la creación de este proyecto musical.

Y Ozzfest siempre seguirá siendo una parte importante del legado de Ozzy, expresó.

Con esta nueva etapa, el festival busca mantener vigente una propuesta que abrió espacios para distintas generaciones de músicos y seguidores del metal. Su regreso también representa un homenaje a la trayectoria de Ozzy Osbourne, cuya influencia permanece en la historia de este género musical.