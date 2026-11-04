David Guetta en CDMX: mapa de precios y zonas para The Monolith Tour en el Estadio GNP

David Guetta volverá a la Ciudad de México con The Monolith Tour y ya se dieron a conocer los precios de los boletos para su concierto en el Estadio GNP Seguros.

A través de su cuenta oficial de Instagram, OCESA compartió el mapa de localidades y las tarifas para el espectáculo que se realizará el sábado 8 de mayo de 2027. Hay opciones en distintas zonas del recinto, desde General y las secciones más cercanas al escenario hasta las gradas.

Los precios van desde los 980 hasta los 2 mil 773 pesos, dependiendo de la ubicación y la visibilidad. Además, las cantidades publicadas ya incluyen los cargos por servicio, por lo que los asistentes podrán tener una idea más clara de cuánto necesitan para conseguir sus entradas.

El regreso del productor francés también representa una nueva oportunidad para escuchar en vivo algunos de los temas que lo han convertido en uno de los DJ más reconocidos del mundo.

¿Cuánto cuestan los boletos de David Guetta en CDMX?

De acuerdo con el listado publicado por OCESA, las localidades tendrán diferentes precios. En el caso de General A y General B habrá tarifas Early y Fase 1, mientras que otras secciones cuentan con varios rangos de costo según el lugar elegido.

Esta es la lista de precios para The Monolith Tour en el Estadio GNP Seguros:

General A Early: $2,282

General A Fase 1: $2,641

General B Early: $1,327

General B Fase 1: $1,699

GNP: $1,959 / $2,391 / $2,773

Verde B: $1,649 / $1,946 / $2,335

Coca-Cola: $1,314 / $1,498 / $1,798

Verde C: $1,215 / $1,337 / $1,738

Naranja C: $980 / $1,078 / $1,273

Discapacidad: $1,699

Todos los precios están expresados en pesos mexicanos e incluyen cargos por servicio.

Las zonas General A y General B corresponden a las opciones de pie, mientras que las secciones numeradas ofrecen distintas ubicaciones dentro del estadio. En localidades como GNP, Verde B y Coca-Cola, el costo cambia dependiendo del lugar y el rango de visibilidad.

La opción más económica es Naranja C, con boletos desde 980 pesos, mientras que GNP alcanza el precio más alto, con 2 mil 773 pesos.

¿Cuándo es la preventa y venta general de David Guetta?

Para quienes quieran asegurar su lugar en el concierto, la preventa para fans está programada para este jueves 5 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 horas.

Por su parte, la venta general comenzará el viernes 6 de noviembre a las 14:00 horas. Ambas etapas se realizarán a través de Ticketmaster.

Por ello, se recomienda tener lista la cuenta de la plataforma y revisar con anticipación las opciones de localidades. También hay que considerar que los precios y la disponibilidad pueden cambiar conforme avance la venta de entradas.

David Guetta está listo para llegar a México a mediados de 2027 David Guetta

¿Cuándo y dónde será el concierto de David Guetta en CDMX?

David Guetta llegará al Estadio GNP Seguros el sábado 8 de mayo de 2027. El espectáculo está programado para comenzar a las 21:00 horas y forma parte de su gira internacional The Monolith Tour.

El productor francés volverá a la capital mexicana después de su presentación del 17 de mayo de 2025 en el festival Tecate Emblema, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para esta nueva visita, el DJ prepara un espectáculo que combina música electrónica con una producción audiovisual de gran formato. La propuesta incluye sus éxitos más conocidos y material más reciente de su carrera.

David Guetta anuncia su regreso a la Ciudad de México @davidguetta

Con más de tres décadas en la industria, Guetta ha colaborado con figuras del pop internacional y ha conseguido llevar la música electrónica a escenarios de todo el mundo. Además, fue reconocido por sexta ocasión como el DJ número uno del mundo en la encuesta Top 100 DJs de DJ Mag.

Ahora, el francés prepara su regreso a uno de los recintos más importantes de la CDMX. Y con los precios ya publicados, sus seguidores tendrán que decidir qué zona se ajusta mejor a su presupuesto para disfrutar de The Monolith Tour.