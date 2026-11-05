Olivia Rodrigo y Cynthia Nixon sorprenden con canción navideña

Olivia Rodrigo sigue dando de qué hablar con su música, pero esta vez se suma a las celebraciones navideñas con el lanzamiento de su sencillo “Take Me Home (4 Christmas)”, una canción con la que busca sorprender a sus fans durante esta temporada.

La noticia ha emocionado a sus seguidores, pues se trata de su primera canción navideña, luego de posicionarse como una de las artistas más destacadas con importantes récords de ventas y éxitos musicales.

“Take Me Home (4 Christmas)”

Este nuevo tema contará con un video en el que participarán la actriz Cynthia Nixon, recordada por su papel en Sex and the City, y Ben Marshall.

La propia cantante compartió la noticia con sus seguidores a través de redes sociales, donde anunció la llegada de esta nueva canción a las plataformas digitales.

“¡¡Mi primera canción navideña ‘take me home (4 christmas)’ sale este jueves a las 5 pm pt/ 8 pm ET!! Puedes preordenarlo ahora. ¡¡¡Estoy tan emocionada!!!”, escribió en sus redes sociales.

El anuncio tuvo una gran respuesta entre sus fans, pues la publicación acumuló 2.5 millones de reacciones y más de 14 mil comentarios. Muchos de ellos expresaron su sorpresa y emoción por escuchar cuanto antes esta nueva propuesta musical.

Olivia Rodrigo y Cynthia Nixon sorprenden con su encuentro navideño

Por su parte, las redes sociales de HBO Max compartieron un video en el que aparecen Olivia Rodrigo y Cynthia Nixon, ambas luciendo outfits navideños para dar la bienvenida a esta temporada.

“Nuestros universos favoritos chocando. ‘Llévame a casa (4 navidad)’ de @oliviarodrigo sale mañana!”, escribió la plataforma junto a la publicación.

La aparición de ambas despertó el entusiasmo de los seguidores, quienes celebraron este inesperado encuentro entre la cantante y la actriz.

Reacciones de usuarios: fans quieren ver el video de Olivia Rodrigo

La unión de Olivia Rodrigo y Cynthia Nixon no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales, quienes reaccionaron con entusiasmo ante la noticia y expresaron sus ganas de ver el video musical.

Una expectativa que crece no solo por escuchar a Olivia Rodrigo en una canción navideña, sino también por conocer la participación de los actores que forman parte de este proyecto.

Así, sus seguidores se preparan para disfrutar de una nueva faceta musical de la cantante, quien ahora se suma a la magia de la Navidad con una propuesta que promete despertar el espíritu de la temporada.