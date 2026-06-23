Música de talla internacional invade Jalisco como parte de la fiesta por el futbol

Jalisco se consolida como el epicentro cultural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una ambiciosa cartelera musical. El Gobierno del Estado confirmó una programación especial que llevará a artistas nacionales e internacionales a diversos escenarios públicos y emblemáticos de la entidad, con el objetivo de enriquecer la experiencia de los miles de aficionados locales y turistas.

El próximo jueves 25 de junio, el área metropolitana de Guadalajara vivirá una jornada estelar. El cantante de música ranchera Alejandro Fernández ofrecerá un concierto masivo y completamente gratuito en la Glorieta de La Minerva en punto de las 21:00 horas, evento que servirá como antesala al esperado encuentro mundialista entre España y Uruguay.

Horas antes, a las 18:00 horas, el reconocido tenor Plácido Domingo se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. A la par de estos magnos eventos, el FIFA Fan Festival”, instalado en el Centro Histórico de la capital tapatía, mantendrá un ambiente festivo con la participación constante de DJ's en vivo.

Puerto Vallarta, recibirá a la banda española Mägo de Oz el 25 de junio a las 21:00 horas. El 4 de julio será el turno de Ximena Sariñana, y las actividades concluirán el 8 de julio con el Festival Alma VIVA, que reunirá a Jumbo, Los Amigos Invisibles y James Maslow.

La oferta musical se extenderá a otros municipios del estado. En Tequila, el Mariachi CHG formará parte de las actividades programadas para el sábado 27 de junio. Asimismo, Sonido Satanás se presentará los días 27 y 28 de junio en Mundo Jalisco, ubicado en el Parque Agua Azul de Guadalajara.

Como parte de la cartelera musical ofrecida por Vibra Jalisco, figuras como Maná, Julieta Venegas, Aterciopelados, Piso 21 y Auténticos Decadentes, se han presentado en distintos escenarios de Guadalajara y Puerto Vallarta, y lograron reunir a cerca de 190 mil personas.

Con esta agenda artística, Jalisco refrenda su vocación como destino de grandes eventos, al ofrecer experiencias culturales para todos los públicos.