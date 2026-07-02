Murió Stuart Ortiz: quién fue el actor que falleció ahogado en una cueva

El actor Stuart Ortiz falleció a los 42 años luego de sufrir un accidente mientras exploraba la Cueva del Huevo, un atractivo turístico de República Dominicana. La noticia conmocionó al mundo artístico, ya que el actor y cineasta era reconocido por su trabajo en teatro, cine y televisión. De manera preliminar, medios locales informaron que el intérprete se habría ahogado durante el recorrido.

Según los primeros reportes, el artista visitó el lugar junto con varios amigos. Durante la actividad ocurrió el accidente y quienes lo acompañaban intentaron rescatarlo, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para ponerlo a salvo.

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¿De qué murió Stuart Ortiz?

La información preliminar indica que Stuart Ortiz perdió la vida tras ahogarse mientras recorría la Cueva del Huevo, ubicada en Santo Domingo, República Dominicana. El sitio es conocido por sus aguas cristalinas y por encontrarse cerca de la Cueva de los Indios.

Aunque las personas que estaban con él trataron de auxiliarlo de inmediato, no consiguieron rescatarlo con vida. Finalmente, fueron los equipos especializados quienes recuperaron el cuerpo del actor.

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Tras recibir el reporte de emergencia, los cuerpos de rescate acudieron a la zona y recuperaron el cuerpo del actor. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los estudios correspondientes para confirmar oficialmente la causa de su muerte.

Organizan colecta para cubrir los gastos funerarios

Tras darse a conocer la noticia, amigos, colegas y personas cercanas al actor compartieron mensajes de despedida en redes sociales para recordar su trayectoria.

Además, la cuenta de Instagram Bloque Balaguer informó que inició una colecta solidaria para ayudar a cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo económico a las hijas de Stuart Ortiz.

"A todos nuestros fanáticos del Bloque, (les informamos que) se está realizando una colecta solidaria para colaborar con los gastos de sus honras fúnebres, incluyendo el entierro y una corona de flores. Los fondos que excedan serán entregados íntegramente a sus hijas como muestra de apoyo en este difícil momento", se lee en la publicación.

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¿Quién fue Stuart Ortiz?

A lo largo de su carrera, Stuart Ortiz destacó como actor y cineasta en República Dominicana. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático (Enad) y desarrolló proyectos tanto en teatro como en cine y televisión.

Entre las producciones en las que participó figuran "Aleluya", "Ceremonia sagrada", "La residencia", "Un sueño azul para morir" y "Mansión Herminia", considerada una de sus participaciones más recientes.