¿Hay romance? Fans "shippean" a Fátima Bosch y Gilberto Mora tras tierno mensaje

La euforia por el Mundial 2026 no solo ha convertido a Gilberto Mora en una de las grandes revelaciones del futbol mexicano, sino que también ha provocado que su nombre se vuelva tendencia por un motivo muy diferente al deportivo.

En las últimas horas, las redes comenzaron a especular sobre un supuesto romance con Fátima Bosch, Miss Universe 2025, después de que la modelo compartiera un cariñoso mensaje dedicado al joven futbolista.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre Gilberto Mora?

Todo comenzó cuando Fátima Bosch publicó en sus historias de Instagram una imagen de Gilberto Mora decorada con una corona de laureles, un listón con los colores de la bandera mexicana y la frase:

Les diré a mis nietos que él fue un niño héroe".

La publicación fue interpretada como un homenaje al desempeño de Mora en el Mundial 2026. IG fatimaboschfdz

La historia estuvo acompañada por la canción Cielito Lindo en versión de mariachi, un detalle que reforzó el ambiente patriótico que vive el país tras la destacada actuación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

El diseño hacía referencia, en tono humorístico, a los Niños Héroes, utilizando la popular frase que suele emplearse en redes sociales para exaltar a personajes que protagonizan momentos históricos o memorables.

¿Por qué “shippean" a Fátima Bosch con Gilberto Mora?

Bastaron unos minutos para que la publicación comenzara a circular en distintas plataformas digitales. Muchos usuarios interpretaron el gesto como una señal de admiración hacia el futbolista, mientras que otros fueron más allá y comenzaron a imaginar un posible romance entre ambos.

Los fans comenzaron a imaginar un romance entre la Miss Universe 2025 y el futbolista. IG gil_morita / fatimaboschfdz

Los llamados "shippers" rápidamente llenaron internet de montajes, videos y comentarios que los presentan como una posible pareja en el futuro.

El fenómeno también tomó fuerza porque varios seguidores notaron que Gilberto Mora suele reaccionar con "me gusta" a algunas publicaciones de Fátima Bosch, mientras que ella ha mostrado públicamente su apoyo al mediocampista y a la Selección Mexicana en distintas ocasiones.

Aun así, esas interacciones corresponden únicamente a la actividad habitual que ambos mantienen en redes sociales y no representan una confirmación de algún vínculo sentimental.

¿Existe un romance entre Fátima Bosch y Gilberto Mora?

Aunque las publicaciones despertaron la imaginación de muchos internautas, la realidad es muy distinta. Gilberto Mora tiene actualmente 17 años, mientras que Fátima Bosch cuenta con 26 años, por lo que cualquier especulación sobre una relación amorosa carece de fundamento.

No existe ninguna confirmación de una relación sentimental entre Fátima Bosch y Gilberto Mora. IG fatimaboschfdz

Incluso, la propia Miss Universe 2025 ha comentado anteriormente que no suele sentirse atraída por hombres menores que ella, una declaración que también ha sido recordada por varios usuarios para frenar los rumores.

Por ello, el mensaje compartido en Instagram ha sido interpretado principalmente como una muestra de admiración hacia el desempeño deportivo del joven futbolista.

La diferencia de edad entre ambos ha sido uno de los temas más comentados en redes. IG gil_morita

Como muchos aficionados, Fátima Bosch utilizó sus redes sociales para reconocer el esfuerzo de Gilberto Mora, quien se ha ganado el cariño del público gracias a su talento, madurez y personalidad dentro de la cancha.

Por ahora, más allá del entusiasmo de algunos seguidores, todo apunta a que el mensaje fue simplemente un homenaje lleno de orgullo hacia una de las jóvenes figuras que ilusionan a México en el Mundial 2026 y no existe ninguna evidencia de una relación sentimental entre ambos.