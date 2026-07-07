Luto en la música veracruzana: Fallece Baldomero Escribano, pionero de la salsa académica

XALAPA, Ver.– El músico veracruzano Baldomero Escribano Nieves (1950-2026), fundador y director de la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana (UV), murió este domingo 5 de julio, a los 76 años, en Xalapa. La institución confirmó el fallecimiento y expresó condolencias a su familia, alumnos y colegas.

Escribano, originario de Juan Díaz Covarrubias, en Hueyapan de Ocampo, construyó una trayectoria de casi cinco décadas dedicadas a la música tropical y afrocaribeña.

Muere Baldomero Escribano, fundador de la Orquesta de Salsa de la UV Fotos: Lourdes López

Fundación y consolidación de la Orquesta de Salsa de la UV

Fundó, con siete integrantes, la Orquesta de Salsa de la UV en 1978, y con el tiempo la consolidó como una de las agrupaciones universitarias más representativas del estado, con presencia en festivales, giras académicas y programas de formación musical.

La Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana, “surgió en un momento en que la salsa apenas comenzaba a consolidarse en México fuera de los circuitos tropicales tradicionales. Desde su origen, la orquesta apostó por un modelo poco común: llevar la salsa al ámbito académico sin perder su raíz popular”, recordó Escribano recientemente durante un conversatorio en la Feria Internacional del Libro Universitario.

La agrupación salsera universitaria se convirtió en un semillero de músicos profesionales, muchos de ellos hoy activos en ensambles, proyectos independientes y orquestas de la región.