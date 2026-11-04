Muere Tinto Brass, director que causó polémica con 'Calígula' y otras películas 

Tinto Brass, uno de los directores más conocidos del cine italiano, murió a los 93 años, dejando una trayectoria marcada por películas que dieron mucho de qué hablar debido a sus escenas y las historias que decidió llevar a la pantalla grande.

A lo largo de varias décadas, el cineasta se ganó un lugar dentro de la industria gracias a su manera de trabajar y a su interés por abordar temas que, en su momento, resultaban difíciles de mostrar en el cine.

¿De qué murió Tinto Brass?

La familia del director confirmó que falleció este miércoles 4 de noviembre en Roma, Italia. La noticia fue compartida con la agencia ANSA por su esposa, Caterina Varzi, y sus hijos, Bonifacio y Beatrice Brass.

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Hasta el momento, sus familiares no han revelado la causa exacta de su muerte. También dieron a conocer que los funerales se realizarán de manera íntima, sin ofrecer mayores detalles sobre la despedida.

Durante los últimos meses, el estado de salud del cineasta había llamado la atención debido a su ausencia en algunos eventos relacionados con su trabajo.

En septiembre de 2026, por ejemplo, no pudo asistir al Festival de Cine de Venecia, donde se presentó una versión restaurada en 4K de su película "Col cuore in gola".

¿Quién fue Tinto Brass?

Aunque el público lo conoció como Tinto Brass, su verdadero nombre era Giovanni Brass. Nació el 26 de marzo de 1933 en Milán, Italia, y desde niño adoptó el sobrenombre inspirado en el pintor Tintoretto.

Antes de convertirse en un director reconocido, comenzó a acercarse al mundo cinematográfico en París, donde tuvo contacto con los movimientos que estaban cambiando la manera de hacer películas durante aquellos años.

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Una de sus primeras experiencias profesionales fue trabajar junto al director Roberto Rossellini, una figura importante del cine italiano, en la película "Il generale Della Rovere", estrenada en 1959.

En 1963 debutó como director con "In capo al mondo", una producción que enfrentó problemas con la censura y que dio algunas señales del tipo de historias que desarrollaría posteriormente.

Durante sus primeros años experimentó con distintas técnicas cinematográficas. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a interesarse cada vez más por las películas eróticas, género con el que terminaría siendo identificado internacionalmente.

¿Cuáles fueron las películas más famosas de Tinto Brass?

Entre los trabajos que marcaron su carrera se encuentra "Calígula", estrenada en 1979 y considerada una de las producciones más polémicas en las que participó.

La cinta, ambientada en la antigua Roma, provocó fuertes críticas por sus escenas sexuales y de violencia. Su contenido también generó controversias legales y acusaciones relacionadas con la representación de prácticas como la necrofilia.

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Otra de las películas relacionadas con su trayectoria es "Todas lo hacen", una adaptación libre y provocadora de la ópera "Così fan tutte", de Mozart.

Su filmografía también incluye "Col cuore in gola", una de las cintas que volvió a recibir atención en 2026 gracias a su restauración y presentación en el Festival de Cine de Venecia.

¿Por qué eran polémicas las películas de Tinto Brass?

Una de las características del director fue su postura contra la censura. Brass consideraba que el cine debía tener libertad para mostrar temas relacionados con la sexualidad y otros aspectos de la vida humana, aunque resultaran incómodos para algunas personas.

Esto hizo que varias de sus producciones fueran cuestionadas y que su trabajo provocara debates sobre los límites del contenido permitido en las salas de cine.

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Aunque sus películas fueron motivo de críticas durante años, el director también recibió reconocimientos por su aportación al cine.

Uno de los últimos fue el Premio Pietro Bianchi, entregado durante las actividades del Festival de Cine de Venecia de 2026, al que no pudo asistir debido a problemas de salud.

Por medio de una carta, Brass explicó que nunca había dado demasiada importancia a los premios que recibió a lo largo de su carrera, pero reconoció que este tenía un significado especial para él.

Además de sus reflexiones sobre el cine, Brass había hablado de lo que deseaba que ocurriera después de su muerte.

Con motivo de su cumpleaños número 90, expresó que quería que sus restos permanecieran ligados a Venecia, una ciudad importante dentro de su historia personal.

"Cuando muera quiero que mis cenizas se esparzan en la laguna de Venecia", manifestó entonces.

Por ahora, su familia no ha informado si cumplirá con esta petición.