Hija de Rubén Aguirre asegura usaron el nombre de su papá en la serie de 'Chespirito' sin autorización

La serie Chespirito: Sin querer queriendo, que cuenta la historia de Roberto Gómez Bolaños, vuelve a estar en medio de la polémica, ahora por las declaraciones de Verónica Aguirre, hija del fallecido actor Rubén Aguirre, recordado por interpretar al Profesor Jirafales en El Chavo del 8.

Verónica aseguró que la producción utilizó el nombre de su padre sin contar con la autorización de su familia, a pesar de que anteriormente recibió un documento en el que le solicitaban ceder los derechos para utilizarlo.

Germán Romero/ Cuartoscuro

Hija de Rubén Aguirre asegura que no autorizó el uso del nombre de su papá

En entrevista con Venga la Alegría, Verónica Aguirre contó que el primer acercamiento ocurrió el 23 de julio de 2023, cuando una persona que trabajaba en la producción de Roberto Gómez Fernández le envió un correo electrónico para solicitarle que firmara un documento relacionado con los derechos del nombre de su padre.

“Tengo un correo del 23 de julio del 2023 de una persona que trabaja en la producción de Roberto Gómez Fernández en donde me pide firmar una carta donde autorizamos entregar el nombre de Rubén Aguirre a cambio de nada. Cedíamos los derechos por la cantidad de años que la ley permita, que ya vimos que son cien años y decía que ellos podían dar el nombre de mi papá a terceros”.

Verónica explicó que decidió no firmar el documento, debido a que consideró que su familia tenía derecho de participar en las decisiones relacionadas con el uso del nombre de Rubén Aguirre.

Cosme Rada/ Cuartoscuro

Además, destacó que tras recibir el correo electrónico, se contactó con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito.

“Fue por eso porque mi padre trabajó por muchos años creando un legado para sus hijos, nunca más volvieron a hablar con nosotros y un mes después me escribí con Roberto de nos contactaron con esto, yo no firmé la carta y él: ‘yo te ayudo, yo hablo con ellos’”.

¿Qué le dijo Roberto Gómez Fernández a la hija de Rubén Aguirre?

Verónica Aguirre también habló sobre los mensajes que intercambió con Roberto Gómez Fernández después de recibir la solicitud de autorización. El productor reconoció que se trataba de un asunto que debía atenderse con seriedad y le aseguró que hablaría con las personas involucradas.

“Me volví a escribir con Roberto y le dije que me parece que es un asunto que se tiene que tratar con seriedad. Nos pidieron la autorización, alguien firmó por mí y el personaje sale de una oficina diciendo yo soy Rubén Aguirre, firmaron por mí”.

Mezcalent

La hija del actor expresó su inconformidad porque la producción utilizó el nombre de Rubén Aguirre en la serie sin llegar a un acuerdo con sus familiares. También aseguró que Gómez Fernández le dio la razón en uno de sus correos y se comprometió a revisar la situación, aunque posteriormente dejó de tener contacto con ella.

“En el correo él me dio toda la razón, que merece ser tratado con seriedad. En ese segundo correo dice los voy a ver tal día y nunca más hubo comunicación, como si la familia no cuenta, no existe, me parece mucha soberbia”.

profesor jirafales

Otro de los puntos que Verónica Aguirre cuestionó fue que la solicitud para utilizar el nombre de su padre no contemplaba una compensación económica.

De acuerdo con sus declaraciones, la producción pretendía obtener una autorización para explotar el nombre del actor, incluso mediante terceros, sin ofrecer algo a cambio a sus familiares.