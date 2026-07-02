Hablar de OVNIs es, casi siempre, hablar de Roswell. El nombre de esta pequeña ciudad de Nuevo México aparece una y otra vez en documentales, películas, series y libros porque ahí ocurrió uno de los episodios más famosos relacionados con la posible vida extraterrestre.

Aunque los hechos ocurrieron en 1947, el caso sigue despertando curiosidad, pues el propio Ejército de Estados Unidos cambió su versión apenas unas horas después de anunciar que había recuperado un "platillo volador".

Desde entonces, la historia ha dado pie a teorías, investigaciones y debates que continúan más de siete décadas después.

¿Qué ocultó el gobierno? La historia del incidente de Roswell que sigue generando debate Canva

El hallazgo que cambió la historia de Roswell

Todo comenzó tras una tormenta registrada a principios de julio de 1947.

En un rancho cercano a Roswell, William "Mac" Brazel encontró fragmentos de un objeto que, según contó, eran diferentes a cualquier material que hubiera visto antes. Los restos eran ligeros y estaban esparcidos por varias zonas de su propiedad.

El ranchero decidió informar a las autoridades locales y poco después personal del Campo Aéreo del Ejército de Roswell llegó al lugar para recoger todo el material.

Lo inesperado ocurrió cuando la base militar emitió un comunicado de prensa asegurando que había recuperado un "disco volador". La noticia apareció rápidamente en periódicos de Estados Unidos y otros países.

Sin embargo, la historia dio un giro casi de inmediato.

Al día siguiente, altos mandos militares ofrecieron una nueva explicación y afirmaron que todo había sido un error. Según esa versión, los restos correspondían a un globo meteorológico y no existía ninguna evidencia de una nave extraterrestre.

Ese cambio fue suficiente para sembrar dudas que aún hoy siguen presentes.

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¿Por qué Roswell se relaciona con los extraterrestres?

La rectificación del Ejército hizo que muchas personas desconfiaran de la explicación oficial.

Con el paso de los años comenzaron a aparecer investigadores, exmilitares y supuestos testigos que aseguraban que lo ocurrido era mucho más complejo de lo que el gobierno había reconocido.

Algunos afirmaron que los restos recuperados no pertenecían a ningún globo y que, en realidad, correspondían a una nave de origen desconocido.

También surgieron relatos que hablaban de la supuesta recuperación de cuerpos de pequeños seres con características no humanas, los cuales habrían sido trasladados a instalaciones militares para ser estudiados.

Ninguna de esas versiones ha sido comprobada con evidencia científica, pero terminaron convirtiéndose en la base de una de las teorías más conocidas sobre fenómenos extraterrestres.

Con el paso del tiempo, Roswell dejó de ser solo un lugar en el mapa para convertirse en un referente obligado cuando se habla de vida fuera de la Tierra.

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La explicación oficial llegó décadas después

Durante muchos años las autoridades estadounidenses evitaron ofrecer nuevos detalles sobre el caso.

Fue hasta la década de los noventa cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos publicó documentos desclasificados para explicar qué había detrás del incidente.

De acuerdo con esos informes, los restos encontrados pertenecían al Proyecto Mogul, un programa secreto desarrollado durante los primeros años de la Guerra Fría.

El objetivo de esa iniciativa era utilizar globos de gran altitud equipados con instrumentos capaces de detectar posibles pruebas nucleares realizadas por la entonces Unión Soviética.

Como se trataba de un proyecto confidencial, las autoridades no podían revelar su verdadera finalidad en 1947. Esa reserva, según la explicación oficial, habría provocado la confusión que dio origen al caso.

A pesar de ello, quienes creen en la hipótesis extraterrestre consideran que todavía existen preguntas sin responder y continúan analizando testimonios y documentos relacionados con el incidente.

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Roswell pasó del misterio a la cultura popular

Más allá de las distintas teorías, el impacto del caso trascendió la investigación militar.

Hoy, Roswell recibe cada año a miles de visitantes interesados en conocer el lugar donde nació una de las historias más famosas sobre OVNIs.

La ciudad cuenta con un museo dedicado al fenómeno, además de organizar festivales temáticos que reúnen a investigadores, aficionados y curiosos de distintas partes del mundo.

El caso también ha servido de inspiración para películas, series, novelas, videojuegos y documentales que mantienen viva la historia entre nuevas generaciones.

Más de 75 años después, continúa siendo uno de esos acontecimientos que dividen opiniones y mantienen abierta una pregunta que, para muchos, todavía no tiene una respuesta definitiva.