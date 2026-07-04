Las últimas horas de Manolo Arjona salen a la luz y conmocionan a los fans de Locomía

El fallecimiento de Manolo Arjona, quien formó parte de la agrupación española Locomía, dejó un profundo impacto entre los seguidores del grupo que marcó una época durante las décadas de los 80 y 90.

La noticia fue dada a conocer por Luis Font, hermano de Xavier Font, uno de los fundadores de la banda. Desde entonces, las muestras de cariño hacia el cantante no han dejado de aparecer en redes sociales, donde cientos de personas han recordado su paso por una de las agrupaciones más representativas del electro pop en español.

Aunque la familia del artista ha preferido mantener discreción y no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, medios españoles comenzaron a difundir información relacionada con sus últimos momentos de vida.

Salen a la luz nuevos detalles sobre sus últimas horas

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse nuevos datos sobre cómo vivió Manolo Arjona su último día.

De acuerdo con información compartida por la periodista Cintia Caballero, el cantante pasó buena parte de la jornada dedicado a una de las actividades que más disfrutaba fuera de la música: la pintura.

Según esa versión, Arjona estuvo pintando durante el día en su domicilio, una afición que mantenía desde hacía tiempo y que ocupaba gran parte de su vida después de alejarse de los escenarios.

Quienes conocían esa faceta del artista aseguran que encontraba en el arte una forma de expresión y tranquilidad, por lo que era habitual verlo dedicar varias horas a crear nuevas obras.

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Ese detalle ha conmovido especialmente a sus seguidores, quienes destacan que pasó sus últimas horas haciendo algo que realmente le apasionaba.

¿De qué murió Manolo Arjona?

Hasta ahora, las causas oficiales de la muerte de Manolo Arjona no han sido confirmadas.

La misma periodista señaló que el cantante habría fallecido mientras dormía en su casa, ubicada en Viladecans, Barcelona, donde residía desde hace varios años.

A raíz de esa información comenzaron a surgir versiones que apuntan a un posible fallo cardíaco. Sin embargo, es importante señalar que esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades ni por la familia del artista.

Por ahora, no existe un informe oficial que esclarezca qué provocó el fallecimiento del exintegrante de Locomía.

Se había alejado de los escenarios

Tras concluir su etapa dentro de Locomía, Manolo Arjona optó por llevar una vida mucho más tranquila y alejada del mundo del espectáculo.

A diferencia de otros exintegrantes del grupo, mantuvo un perfil discreto y se estableció en Barcelona, donde desarrolló nuevas actividades personales lejos de los reflectores.

Aunque ya no participaba en proyectos musicales, su nombre seguía siendo recordado por quienes vivieron el fenómeno que representó Locomía en la industria musical.

¿Quién fue Manolo Arjona?

Manolo Arjona fue uno de los artistas que formaron parte de Loco Mía, nombre con el que nació originalmente la agrupación antes de consolidarse como Locomía.

El grupo alcanzó fama internacional gracias a una propuesta que mezclaba electro pop, coreografías y una imagen que rompía con lo tradicional.

Sus enormes abanicos, los llamativos vestuarios y un estilo visual muy particular hicieron que la banda se convirtiera en un fenómeno musical durante finales de los años 80 y buena parte de los 90.

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Canciones como "Locomía", "Rumba, Samba, Mambo" y "Loco Vox" ayudaron a posicionar al grupo en España, América Latina y otros mercados, convirtiéndolo en un referente de aquella generación.

Fans despiden al cantante en redes sociales

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para Manolo Arjona.

Muchos seguidores recordaron la época dorada de Locomía y compartieron fotografías, videos y recuerdos de los conciertos que marcaron una etapa importante del pop en español.

Mientras continúan las muestras de afecto, también permanecen las dudas sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento, ya que hasta el momento la familia del cantante no ha ofrecido detalles adicionales.

Lo que sí ha quedado claro es que el legado de Manolo Arjona sigue vivo entre quienes crecieron escuchando la música de Locomía. Y ahora, saber que pasó sus últimas horas dedicado a la pintura, una de sus mayores pasiones, ha dado un matiz aún más emotivo a la despedida de un artista que formó parte de una de las bandas más recordadas de finales del siglo pasado.