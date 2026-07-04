Confirman concierto GRATIS de "La Original Banda El Limón" en CDMX tras el México vs Inglaterra

Los aficionados que planean vivir el partido entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio tendrán un motivo más para quedarse en el Centro de la Ciudad de México. Una vez que termine el encuentro de los Octavos de Final del Mundial 2026, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga ofrecerá un concierto completamente gratis en el Monumento a la Revolución.

La presentación será de acceso libre, por lo que no será necesario contar con boleto para ingresar. La idea es que quienes acudan a ver el encuentro puedan continuar el ambiente futbolero con música en vivo, sin importar el resultado que obtenga la Selección Mexicana.

El evento busca convertir uno de los sitios más emblemáticos de la capital en un punto de reunión para aficionados al futbol y seguidores de la música regional mexicana.

¿A qué hora será el concierto?

El partido entre México e Inglaterra está programado para las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Al tratarse de un duelo de eliminación directa, el ganador avanzará a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Una vez que concluya el encuentro, comenzará la presentación de La Original Banda El Limón en el Monumento a la Revolución.

Aunque la hora exacta del inicio dependerá de la duración del partido —especialmente si llega a tiempos extra o penales—, la organización confirmó que el espectáculo arrancará inmediatamente después de la transmisión del encuentro.

Por ello, quienes deseen asistir únicamente tendrán que trasladarse al recinto una vez finalizado el compromiso mundialista.

Un concierto gratis para cerrar el día

El acceso al evento será completamente gratuito, por lo que no habrá venta de boletos ni registros previos.

Se espera que miles de personas lleguen al Monumento a la Revolución para seguir con la celebración después del partido, ya sea en compañía de familiares, amigos o grupos de aficionados que vivirán la jornada mundialista en distintos puntos de la Ciudad de México.

La combinación de futbol y música forma parte de las actividades preparadas durante la Copa del Mundo, con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia para quienes siguen de cerca la participación del Tricolor.

Una banda con más de medio siglo de historia

Hablar de La Original Banda El Limón es hablar de una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano.

Su historia comenzó en 1965 en la comunidad de El Limón de los Peraza, cerca de Mazatlán, Sinaloa, lugar que dio origen a su nombre.

Años después, en 1976, Salvador Lizárraga tomó la dirección del proyecto y encabezó una etapa que llevó a la agrupación a consolidarse dentro y fuera de México.

Desde entonces, la banda ha permanecido vigente gracias a un repertorio que ha acompañado a distintas generaciones y que continúa siendo parte de las estaciones de radio, plataformas digitales y conciertos.

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Éxitos que siguen sonando

A lo largo de su trayectoria, La Original Banda El Limón ha publicado más de 50 producciones discográficas, varias de ellas posicionadas entre los álbumes más escuchados del regional mexicano.

Diez discos lograron entrar al listado Top Latin Albums de Billboard y siete más aparecieron en el ranking Regional Mexican Albums. Además, 33 de sus canciones alcanzaron la lista Regional Mexican Airplay.

Entre sus temas más populares destacan "Al Menos" y "Di Que Regresarás", canciones que continúan formando parte de su repertorio en cada presentación.