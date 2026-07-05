Conciertos gratis en CDMX por México vs. Inglaterra: artistas, horarios y sedes por alcaldía

La Ciudad de México vivirá una jornada especial durante los octavos de final del Mundial 2026. Además de la expectativa por el partido entre México e Inglaterra, el Gobierno capitalino y las 16 alcaldías prepararon una serie de conciertos gratuitos para que la afición prolongue el ambiente futbolero en distintos puntos de la capital.

Las presentaciones reunirán a artistas de diversos géneros musicales y se realizarán al término del encuentro, como parte de los llamados Festivales Futboleros.

¿De qué se tratan los Festivales Futboleros?

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, anunció que para los octavos de final del Mundial 2026 preparó una cartelera de conciertos gratuitos en distintas sedes de la capital.

Los espectáculos incluirán agrupaciones de rock, sonidero, música regional mexicana, ska y cumbia, con el propósito de ofrecer opciones de entretenimiento para públicos de todas las edades.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, esta estrategia busca distribuir a los asistentes en distintos puntos de la ciudad y evitar concentraciones masivas en un solo sitio, especialmente después de la alta convocatoria que ha generado la Selección Mexicana durante su participación en la Copa del Mundo.

¿Qué artistas se presentarán en cada alcaldía tras el México vs. Inglaterra?

La programación contempla espectáculos gratuitos en las 16 alcaldías de la capital este domingo 5 de julio, en parques, plazas públicas, Utopías y unidades deportivas.

Algunas de las sedes confirmadas son:

Monumento a la Revolución: La Original Banda El Limón, 3Ball Monterrey y Marinés Ochoa.

Utopía Meyehualco: Grupo Aroma.

Utopía Mixiuhca: Out of Control Army.

Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita.

Deportivo Hermanos Galeana: Sonex.

Parque Tezozómoc: Zona Rika.

Parque La Bombilla: Los de Abajo.

Parque Las Américas: Mariachi Femenil Innovación Mexicana.

Campos Revolución: Sonidero Urban.

Álvaro Obregón: concierto de rock.

Azcapotzalco: Tierra de Coyotes y Adolescentes Orquesta.

Gustavo A. Madero: El Poder del Norte.

Iztacalco: Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argáin, Sonido Tropical y sonideros.

Iztapalapa: festivales con música sonidera.

La Magdalena Contreras: eventos de cumbia y banda.

Milpa Alta: Banda Bucanera y Grupo Guayacán.

Tláhuac: agrupaciones de banda y sonideros.

Tlalpan: Banda La Exiliada y Ángeles de Charly.

Venustiano Carranza: Los Askis y Bandidos del Mambo.

Xochimilco: Toño Lizárraga.

La cartelera también incluye presentaciones de sonideros, danzoneras y agrupaciones locales, con el objetivo de representar distintos géneros musicales y facilitar que los aficionados encuentren una celebración cerca de su alcaldía.

¿Habrá concierto en el FIFA Fan Fest del Zócalo después del partido de México?

El FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino también forma parte de las actividades oficiales para acompañar el partido entre México e Inglaterra. Además de la transmisión del encuentro en pantallas gigantes, diversos rumores señalan que el recinto contará con un espectáculo musical para cerrar la jornada mundialista; sin embargo, las autoridades mantienen en reserva algunos detalles del cartel.

El Fan Fest se ha convertido en uno de los principales puntos de reunión durante el Mundial 2026 al ofrecer actividades recreativas, zonas gastronómicas, dinámicas para los aficionados y espectáculos en vivo, lo que lo consolida como uno de los espacios con mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Ante la expectativa por el encuentro de octavos de final, las autoridades prevén una importante asistencia en el primer cuadro de la ciudad, por lo que hicieron un llamado a seguir las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil.

¿Por qué la CDMX organizó conciertos tras el México vs. Inglaterra?

Los conciertos forman parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México para descentralizar las celebraciones del Mundial 2026 y ofrecer alternativas de entretenimiento en las distintas alcaldías.

La medida busca reducir la concentración de personas en sitios emblemáticos, como el Ángel de la Independencia y el Zócalo, donde se espera una alta afluencia durante el encuentro entre México e Inglaterra.

La decisión también responde a los incidentes registrados en festejos anteriores, cuando miles de personas se congregaron en distintos puntos de la capital. Como parte del operativo especial, se desplegarán elementos de seguridad, personal de Protección Civil, servicios médicos y monitoreo permanente mediante el C5 para atender cualquier emergencia.

Con estas actividades, las autoridades buscan que la fiesta mundialista se viva de manera simultánea en toda la ciudad, con opciones culturales y musicales para quienes no asistirán al estadio ni al Fan Fest.

Recomendaciones para asistir a los conciertos por el México vs. Inglaterra en CDMX

Quienes planeen acudir a alguno de los conciertos gratuitos deben considerar que habrá operativos especiales de movilidad y seguridad en las inmediaciones de cada sede. Las autoridades recomiendan utilizar transporte público, anticipar los tiempos de traslado y mantenerse informados sobre posibles cierres viales.

También aconsejan llevar únicamente los objetos indispensables, mantenerse hidratados, identificar las rutas de evacuación y seguir en todo momento las indicaciones del personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En caso de acudir con menores de edad, la recomendación es establecer previamente un punto de reunión y evitar permanecer en zonas con sobrecupo.

Finalmente, las autoridades recordaron que algunas zonas de la ciudad estarán sujetas a restricciones temporales en la venta de bebidas alcohólicas y a controles de acceso para garantizar que las celebraciones transcurran de manera ordenada y segura.

Con una programación distribuida en las 16 alcaldías, la Ciudad de México ofrecerá distintas alternativas para que los aficionados disfruten del ambiente mundialista una vez concluido el partido entre México e Inglaterra. La recomendación es consultar la sede más cercana, planear el traslado con anticipación y atender las indicaciones de las autoridades para disfrutar de los conciertos de forma segura.