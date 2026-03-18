Mauricio Ochmann es acusado de supuesto despojo a mujer de la tercera edad; actor se defiende

Mauricio Ochmann se encuentra en el centro de una polémica legal tras darse a conocer una denuncia penal en su contra por presunto despojo y daños a una propiedad en Tepoztlán, Morelos. La situación salió a la luz el 17 de marzo luego de que el periodista Francisco Zea compartiera información sobre el caso, lo que provocó que distintos medios retomaran el tema.

La Fiscalía General del Estado de Morelos tomó acciones tras los señalamientos, incluyendo medidas de protección para la presunta afectada, identificada como Ingrid Margarita, una mujer adulta mayor que además enfrenta problemas de salud.

Mauricio ochmann

¿Cómo surgió el conflicto por la propiedad?

De acuerdo con los reportes difundidos, los hechos ocurrieron en Amatlán de Quetzalcóatl, una zona residencial reconocida por su alta plusvalía en Tepoztlán. En ese lugar, Ingrid Margarita posee una vivienda dentro de un conjunto habitacional.

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El problema comenzó después de que el actor adquiriera un terreno contiguo, ubicado fuera del fraccionamiento. Según la denuncia presentada ante la fiscalía, tras esta compra se habrían realizado modificaciones que afectaron directamente el acceso a la vivienda de la denunciante.

En el testimonio difundido, la afectada afirmó: “Me impide el acceso a mi vivienda”, señalando que no puede entrar a su propiedad debido a las acciones realizadas en el lugar.

Mauricio Ochmann dejó la frase en sus redes sociales. Foto Instagram: mauochmann

Dentro de la querella también se menciona la presunta participación de personal armado. Según lo dado a conocer: “Ochmann mandó a sus escoltas armados a derribar el muro perimetral para que su casa pudiera colindar con el terreno que acababa de comprar y le puso una puerta donde solo él podía entrar”.

Además, en la versión presentada por la parte acusatoria, se describe una actitud intimidante durante los hechos, señalando que actuó con una actitud prepotente por el uso de sustancias.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación identificada como SC02/665/2025. Como parte del proceso, se implementaron medidas para proteger a la presunta víctima y garantizar su seguridad y acceso a su domicilio.

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También se informó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron asignados para brindar apoyo y vigilancia en la zona, debido a los señalamientos sobre la presencia de personas armadas en el lugar.

Mauricio Ochmann responde a las acusaciones

Tras la difusión del caso, Mauricio Ochmann emitió un comunicado a través de su agencia de prensa para fijar su postura. En el mensaje, rechazó los señalamientos y aseguró que su actuar siempre ha sido pacífico.

“Solamente quiero comentar que a lo largo de mi vida personal y profesional quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados en ayudar siempre cuando está en mis manos”, expresó.

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Asimismo, negó el uso de la fuerza en los hechos señalados:

“Los señalamientos que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos., La verdad siempre saldrá a la luz”.

El actor también dejó claro que no buscará manipular la información en su beneficio.

“Justo nunca será que intenten manipular información con la única finalidad de ganar ventaja en proceso que sigue su curso. Soy una persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo y ayuda activa. Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos”.

PJG